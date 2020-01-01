Pijamaları artık sadece yatak kıyafeti olarak kullanmıyoruz. Bir ev giysisi de olan pijamaları seçerken kullanım amacınız çok önemli. Pijama seçiminiz kaliteli bir uykuyu da beraberinde getiriyor. Ev giysisi olarak seçtiğiniz pijamalar da rahatlığın yanı sıra beğenileriniz ve kendinizi iyi hissetme kriteri de devreye giriyor. Ayrıca eğlenmek için de seçebileceğiniz pijamalar var.

Pijamalar artık sadece yatak kıyafeti değil, aynı zamanda ev kıyafeti de olan pijamaları, rahatlığından dolayı tercih ediyoruz. Şık tasarımları, zevkinize, beğeninize hitap eden modelleriyle, markalar pijamalar için ayrı koleksiyonlar yapıyorlar. Pijama seçerken uyku için mi yoksa daha çok bir ev giysisi olarak mı kullanacağınızı belirlemek çok önemli. Pijama deyip geçmeyin! Kaliteli bir uykudan tutun da gün içerisinde sizi iyi hissettirecek bir kıyafet olma özelliğine kadar, pijamaların hayatımızdaki yeri büyük. Pijamanızı seçmeden önce pijamanızla uyku kaliteniz arasındaki ilişkiye gelin birlikte göz atalım.





Pijama ve Uyku Kalitesi

Uzmanlar uykuya geçişi kolaylaştırmak için çeşitli yöntemler öneriyorlar. Uyumadan önce çay, kahve tüketmemek, yatağınızı omurganıza uygun seçmek, bunların başında geliyor. Son yıllarda pijama seçimi de bu tavsiyeler arasında yer alıyor. Bedeninizi sıkmayan pijamalar uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Bedeninizin rahat etmesi, uyku esnasında uyanmanızı ve uykunuzun bölünmesini engelliyor. Sağlıklı bir uyku için kumaş seçimi de bir o kadar önemli bir kriter. Pamuklu kumaştan dokunmuş pijamalar, uyku kalitenizi arttırır. Pamuklu kumaşlar, nefes alabilme özellikleriyle vücuttaki hava akışına izin vererek terlemeyi önler. Vücuttaki nemi emerek kesintisiz bir uyku sağlar. Peki pijama seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İşte cevabı…





Bedeninizi sıkmayan pijamalar uykuya geçişi kolaylaştırıyor.





Pijama Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Pijama seçerken kullanım alanı yani pijamayı hangi amaçla kullanacağınız en belirleyici etken. Balayında giyeceğiniz pijamayı dantelli, saten, transparan modellerden seçebilirsiniz. Evde vakit geçirirken giyeceğiniz pijama rahat olması gerektiği kadar, vücut hatlarınıza da uygun olmalı. Böylece gün içinde kendinizi daha iyi hissedersiniz. Eğer bölgesel fazlalıklarınız varsa taytlı tunikli modellere yönelebilirsiniz. Lohusa döneminde giyeceğiniz pijamayı ise özellikle lohusa pijaması yapan markalardan seçmeye özen gösterin. Lohusa pijamaları annenin vücut ısısını korumasını sağlayan kumaşlardan yapılır. Böylece bebeğin sağlığı açısından da faydalıdır. Ayrıca emzirmek için açılmış cepler, düğmeler ya da fermuarlar sayesinde büyük kolaylık sağlar. Pijama seçerken bir diğer önemli kriter ise mevsimdir. Mevsim değişikliğine göre pijama seçimine gelin birlikte göz atalım.





Mevsime Göre Pijama Seçimi

Kışın giyeceğiniz pijamayı polar ve viskon kumaşlardan tercih edebilirsiniz. Polar kumaş, sıcak tutmakla kalmaz aynı zamanda hava transferi sağlar, terlemenin önüne geçer. Ayrıca ütü istememesi, yıkarken çekme yapmaması hayatınıza kolaylık getirir. Viskon içerikli ürünler yüksek bir nem alma oranına sahiptir. Esnektir ve yumuşaktır. Batmaz, kaşındırmaz, vücudunuza zarar vermez. Kalın pamuklu sıkı dokunmuş pijamalar yine kış mevsimi için ihtiyacınızı karşılar. Yaz mevsiminde ise pamuklu kumaşlardan dokunmuş pijamalardan şaşmayın! Yaz aylarında askılı ve şortlu takımlar favorimiz. Koton’da bulduğumuz dolabınızda bulunan her şortla kombinleyebileceğiniz askılı pijama üstüne mutlaka göz atın!









Eğlenmek İçin Pijama

Bütün kızları topladınız. Evin rahatlığında hem eğlenecek hem de biraz dağıtıp gevşeyeceksiniz. O zaman çizgi film karakterli pijamalar tam size göre. Çocuklarıyla beraber eğlenmek isteyen annelere de anne-kız pijamalarını öneriyoruz. Kızlar en çok annelerine benzemek isterler. Trendyol’dan bulduğumuz Arnetta’nın anne-kız pijama tasarımıyla anne kız bir örnek olacaksınız.





Bütün kızları topladınız. Evin rahatlığında hem eğlenecek hem de biraz dağıtıp gevşeyeceksiniz. O zaman çizgi film karakterli pijamalar tam size göre.



