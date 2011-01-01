Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İşte büyük gün geldi çattı. Hayallerinizin beyaz atlı prensini buldunuz ve ‘evet’ demeye hazırsınız. O geceyi bir ömür hatırlayacağınızı unutmayarak detaylara dikkat edin. Seçeceğiniz gelinlik, saçınız, makyajınız ve elbette aksesuarlarınız bu karenin figüranları...