Aristokrat
Aristokrasinin simgesi pelerinler bu sezon gelinlerin hizmetinde. Uzun veya kısa, tül veya dantel çok önemli değil; asil bir görünümü hepsiyle sağlayabilirsiniz. Ama küçük bir hatırlatma; pelerinli gelinliklerde duvaktan uzun durmalı.
Calla Blanche (Vakko)
Oleg Cassini 6250 TL
Peri kızı
Romantik ruhların bu seneki seçimi üç boyutlu çiçeklerle bezenmiş uçuşan tül gelinlikler. Düğününüzde bir kraliçeden çok bir peri kızı olmak istiyorsanız tüller, şifonlar ve aşk çiçekleri emrinizde.
Aysira 4300 TL