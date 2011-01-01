menu

close

menu

close

menu

close

Yılı en trend gelinlik modelleri

İşte büyük gün geldi çattı. Hayallerinizin beyaz atlı prensini buldunuz ve ‘evet’ demeye hazırsınız. O geceyi bir ömür hatırlayacağınızı unutmayarak detaylara dikkat edin. Seçeceğiniz gelinlik, saçınız, makyajınız ve elbette aksesuarlarınız bu karenin figüranları...

Aristokrat
Aristokrasinin simgesi pelerinler bu sezon gelinlerin hizmetinde. Uzun veya kısa, tül veya dantel çok önemli değil; asil bir görünümü hepsiyle sağlayabilirsiniz. Ama küçük bir hatırlatma; pelerinli gelinliklerde duvaktan uzun durmalı.


Calla Blanche (Vakko)


Oleg Cassini 6250 TL

Peri kızı
Romantik ruhların bu seneki seçimi üç boyutlu çiçeklerle bezenmiş uçuşan tül gelinlikler. Düğününüzde bir kraliçeden çok bir peri kızı olmak istiyorsanız tüller, şifonlar ve aşk çiçekleri emrinizde.


Aysira 4300 TL