12 yaşında ayakkabı atölyelerinde çalışmaya başlayan Sertaç Delibaş
Nedir sizin tasarımlarınızın çıkış
parolası?
Bir kadının ayağında ne görmek
istersem onu düşlerim!
Tasarımlarınız, hangi kitleyi peşinden
sürüklemek adına yapılıyor?
Her zaman farklı görünmek isteyen,
detaycı, yenilikçi, kendini şımartmayı
seven ve bakışlara aldırmayacak
kadınları…
Ayakkabı, size göre kıyafetin
neresindedir?
Başlangıç noktasında!
Bir kadının önce ayaklarına mı dikkat
edersiniz?
Ayaklara bakarım ama öncelikle gelen
topuk tınısı dikkatimi çeker!
İnsanları ayakkabılarına göre mi
değerlendirirsiniz?
Hayır ama ayakkabılarından karakter
analizi yapabilirim.
Ayakkabı-çanta uyumu mutlaka olması
gereken bir şey midir?
Uyum olması gerekmiyor. Hem uyum
olmazsa, ikisine de verilen önem ortaya
çıkar!
Kişiye özel tasarımlar da yapıyorsunuz.
Size yepyeni bir fi kirle gelen müşteri mi
makbul, yoksa elinde hazır örnek bir
modelle gelen mi?
Asla birinin getirdiği örnek modeli
yapmıyorum; kişiye özel tasarım bu demek
değil. İnsanlar bunu, resimde veya vitrinde
görülenin aynısını yapmak anlıyor.
Neden özellikle ince ve yüksek ökçeli
ayakkabılar tasarlıyorsunuz?
Her zaman yüksek ökçe fark yaratır! Kısa
boylu kadınların yüksek topuklu giymesini
şiddetle öneririm. Bu, boyu uzatmak için
değil, ilgi çekmek için. Çok uzun boylu
kadınların yüksek ökçe giymesi daha da
fazla dikkat çekici oluyor, fakat olumsuz
şekilde…
Neden Sertaç Delibaş’ın ayakkabıları
özel?
Hiçbir zaman satış kaygım olmadı ve
oldukça detaycıyım. Asla ayakkabı ihtiyacı
için ayakkabı yapmıyorum. Bugün üç
kıtaya ihracat yapan bir firma olarak bize
ulaşamayan insanların isteklerine yanıt
vermek istiyorum. Çok yakında internet
sitemizden online satışa başlayacağım.