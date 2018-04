“Yüksek ökçe fark yaratır”

12 yaşında ayakkabı atölyelerinde çalışmaya başlayan Sertaç Delibaş

Nedir sizin tasarımlarınızın çıkış parolası?

Bir kadının ayağında ne görmek istersem onu düşlerim!



Tasarımlarınız, hangi kitleyi peşinden sürüklemek adına yapılıyor?

Her zaman farklı görünmek isteyen, detaycı, yenilikçi, kendini şımartmayı seven ve bakışlara aldırmayacak kadınları…



Ayakkabı, size göre kıyafetin neresindedir? Başlangıç noktasında! Bir kadının önce ayaklarına mı dikkat edersiniz?

Ayaklara bakarım ama öncelikle gelen topuk tınısı dikkatimi çeker!



İnsanları ayakkabılarına göre mi değerlendirirsiniz?

Hayır ama ayakkabılarından karakter analizi yapabilirim.



Ayakkabı-çanta uyumu mutlaka olması gereken bir şey midir?

Uyum olması gerekmiyor. Hem uyum olmazsa, ikisine de verilen önem ortaya çıkar!



Kişiye özel tasarımlar da yapıyorsunuz. Size yepyeni bir fi kirle gelen müşteri mi makbul, yoksa elinde hazır örnek bir modelle gelen mi?

Asla birinin getirdiği örnek modeli yapmıyorum; kişiye özel tasarım bu demek değil. İnsanlar bunu, resimde veya vitrinde görülenin aynısını yapmak anlıyor.



Neden özellikle ince ve yüksek ökçeli ayakkabılar tasarlıyorsunuz?

Her zaman yüksek ökçe fark yaratır! Kısa boylu kadınların yüksek topuklu giymesini şiddetle öneririm. Bu, boyu uzatmak için değil, ilgi çekmek için. Çok uzun boylu kadınların yüksek ökçe giymesi daha da fazla dikkat çekici oluyor, fakat olumsuz şekilde…



Neden Sertaç Delibaş’ın ayakkabıları özel?

Hiçbir zaman satış kaygım olmadı ve oldukça detaycıyım. Asla ayakkabı ihtiyacı için ayakkabı yapmıyorum. Bugün üç kıtaya ihracat yapan bir firma olarak bize ulaşamayan insanların isteklerine yanıt vermek istiyorum. Çok yakında internet sitemizden online satışa başlayacağım.