2025 Michelin yıldızları alan restoranlar açıklandı
Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi, Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'ta düzenlenen törenle açıklandı.
Özge Çolak
Michelin, MICHELIN Guide İstanbul, İzmir ve Muğla'nın 2025 restoran seçkisini Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenen törenle duyurdu. Michelin tanıtılan 2025 seçkisi 32 yeni adresle zenginleşirken, Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı. İşte 2025 Michelin yıldızları alan restoranlar tam liste...
Michelin Yeşil Yıldızı Alan Restoranları
- Neolokal
- Cırcle By Vertical
- Hiç Lokanta
- OD Urla
- Vıno Locale
- Asma Yaprağı
- Telezzüz
- Agora Pansiyon
- Casa Lavanda
- Mezra Yalıkavak
- The Barn
1 Michelin Yıldızı Kazanan Restoranlar
- Neolokal - İstanbul
- Nicole - İstanbul
- Mikla - İstanbul
- Araka - İstanbul
- Arkestra - İstanbul
- Sankaı By Nagaya - İstanbul
- OD Urla - İzmir
- Teruar Urla - İzmir
- Vino Locale - İzmir
- Kitchen Bodrum - Muğla
- Maçakızı - Muğla
- Casa Lavanda - İstanbul
- Narımor - İzmir
2 Michelin Yıldızı Kazanan Restoranlar
TURK Fatih Tutak - İstanbul
Michelin İstanbul Tavsiye Listesi
- The Barn - Buğra Özdemir
- Telezzüz - Bahtiyar Büyükduman
- Apartıman Yeniköy - Burçak Kazdal
- Çok Çok Pera - Khun Nuch
- Herise İstanbul - Bahadır Boğatır, Asude Akınlı Boğatır
- Lokanta by Divan - Volkan Arık
Michelin İzmir Tavsiye Listesi
- Birinci Kordon Balık Restoran - Muhammet İnce
- Gula Urla - Miray Çanlı
- Hus Şarapçılık - Efe Özbaş, Nur Özcan, Doğukan Buyruk
- Kasap Fuat Çeşme - Serhat Yelmen
- Ortaya Alaçatı - Burakhan Akçe
- Scappi - Antonio Dimitri
Michelin Muğla Tavsiye Listesi
- Dıvıa By Maksut Aşkar - Maksut Aşkar
- Barbarossa - Dımıtris Nikolis
- Karnas Vineyards - Aslı Mutlu
- Kornel - Zişan Altıncaba
- Lucca By The Sea - Tuncay Uçar
- Oı Filoi - Volkan Akdamar
- Oro By Alfredo Russo - Andrea Rossa
- Mori - Sinan Yumuk
- The Red Balloon Yalıkavak - Ulaş Durmaz
- Mezra Yalıkavak - Serhat Doğramacı
Bib Gourmand Ödülü Alan Restoranlar
- Ali Ocakbaşı - Engin Levent
- Arka Ristorante Pizzeria - Şahin Çolak, Ramazan Şakar
- Aslında Meyhane - Simin Karakaş, Orçun Karakoç - İzmir
- Araf İstanbul - Kenan Çetinkaya, Pınar Korgan Çetinkaya
- Beynel - Tamer Özkan- Muğla
- Asma Yaprağı - Ayşe Nur Mıçkı- İzmir
- Nazende Cadde - Uluç Sakarya- İstanbul
- Agora Pansiyon - Özgün Serçin- Muğla
- Tatbak - Mehmet Akcan- İstanbul
Michelin Genç Şef Ödülü
Genç Şef Ödülü'nün bu seneki kazananı Mezra Yalıkavak'tan Serhat Doğramacı oldu. Doğramacı, kendini ilk olarak Masterchef yarışması ile duyurmuştu.
Michelin Servis Ödülü
Michelin servis ödülünü kazanan Nicole Restoran oldu.
Michelin Sommelier Ödülü
Michelin Sommelier Ödülünü kazanan OD Urla'dan Yunus Öztürk oldu.