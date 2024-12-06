2025 Michelin yıldızları alan restoranlar açıklandı

Michelin, MICHELIN Guide İstanbul, İzmir ve Muğla'nın 2025 restoran seçkisini Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenen törenle duyurdu. Michelin tanıtılan 2025 seçkisi 32 yeni adresle zenginleşirken, Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı. İşte 2025 Michelin yıldızları alan restoranlar tam liste...

Michelin Yeşil Yıldızı Alan Restoranları

Neolokal

Cırcle By Vertical

Hiç Lokanta

OD Urla

Vıno Locale

Asma Yaprağı

Telezzüz

Agora Pansiyon

Casa Lavanda

Mezra Yalıkavak

The Barn

1 Michelin Yıldızı Kazanan Restoranlar

Neolokal - İstanbul

Nicole - İstanbul

Mikla - İstanbul

Araka - İstanbul

Arkestra - İstanbul

Sankaı By Nagaya - İstanbul

OD Urla - İzmir

Teruar Urla - İzmir

Vino Locale - İzmir

Kitchen Bodrum - Muğla

Maçakızı - Muğla

Casa Lavanda - İstanbul

Narımor - İzmir

2 Michelin Yıldızı Kazanan Restoranlar

TURK Fatih Tutak - İstanbul

Michelin İstanbul Tavsiye Listesi

The Barn - Buğra Özdemir

Telezzüz - Bahtiyar Büyükduman

Apartıman Yeniköy - Burçak Kazdal

Çok Çok Pera - Khun Nuch

Herise İstanbul - Bahadır Boğatır, Asude Akınlı Boğatır

Lokanta by Divan - Volkan Arık

Michelin İzmir Tavsiye Listesi

Birinci Kordon Balık Restoran - Muhammet İnce

Gula Urla - Miray Çanlı

Hus Şarapçılık - Efe Özbaş, Nur Özcan, Doğukan Buyruk

Kasap Fuat Çeşme - Serhat Yelmen

Ortaya Alaçatı - Burakhan Akçe

Scappi - Antonio Dimitri

Michelin Muğla Tavsiye Listesi

Dıvıa By Maksut Aşkar - Maksut Aşkar

Barbarossa - Dımıtris Nikolis

Karnas Vineyards - Aslı Mutlu

Kornel - Zişan Altıncaba

Lucca By The Sea - Tuncay Uçar

Oı Filoi - Volkan Akdamar

Oro By Alfredo Russo - Andrea Rossa

Mori - Sinan Yumuk

The Red Balloon Yalıkavak - Ulaş Durmaz

Mezra Yalıkavak - Serhat Doğramacı

Bib Gourmand Ödülü Alan Restoranlar

Ali Ocakbaşı - Engin Levent

Arka Ristorante Pizzeria - Şahin Çolak, Ramazan Şakar

Aslında Meyhane - Simin Karakaş, Orçun Karakoç - İzmir

Araf İstanbul - Kenan Çetinkaya, Pınar Korgan Çetinkaya

Beynel - Tamer Özkan- Muğla

Asma Yaprağı - Ayşe Nur Mıçkı- İzmir

Nazende Cadde - Uluç Sakarya- İstanbul

Agora Pansiyon - Özgün Serçin- Muğla

Tatbak - Mehmet Akcan- İstanbul

Michelin Genç Şef Ödülü

Genç Şef Ödülü'nün bu seneki kazananı Mezra Yalıkavak'tan Serhat Doğramacı oldu. Doğramacı, kendini ilk olarak Masterchef yarışması ile duyurmuştu.

Michelin Servis Ödülü

Michelin servis ödülünü kazanan Nicole Restoran oldu.

Michelin Sommelier Ödülü

Michelin Sommelier Ödülünü kazanan OD Urla'dan Yunus Öztürk oldu.