29 Kasım 2025 Cumartesi günü hangi diziler var?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyon ekranları, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların en iddialı yapımlarıyla dolup taşıyor. Gündüz kuşağından geceye uzanan zengin içeriklerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan kanalların akşam kuşağında, rekabet doruk noktasına ulaşıyor.

Gönül Dağı, Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Ben Leman, Güller ve Günahlar, MasterChef gibi dev yapımların yer aldığı 29 Kasım 2025 Cumartesi yayın akışı listesi merak konusu oldu. İşte bu akşamki dizi ve programların tam listesi...

29 KASIM 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat

08.30 – Konuştukça

09.45 – Magazin D Cumartesi

13.00 – Arda'nın Mutfağı

14.00 – Eşref Rüya

18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 – Güller ve Günahlar

00.15 – Arka Sokaklar

29 KASIM 2025 ATV YAYIN AKIŞI



07.30 - atv'de Hafta Sonu

10.00 - Şansımı Seveyim

11.50 - C Takımı

14.00 - Gece Gündüz

16.00 - Gözleri Karadeniz

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - C Takımı / Yerli Sinema

22.50 - Kuruluş Orhan

01.50 - Gözleri Karadeniz

29 KASIM 2025 NOW TV YAYIN AKIŞI



07.30 - Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 - Memet Özer İle Mutfakta

12.00 - Kamera Arkası

12.45 - Kıskanmak

15.45 - Ben Leman

19.00 - Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 - Ben Leman

29 KASIM 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI



06.00 – Yeni Gelin

08.00 - Selvi Boylum Al Yazmalıyım

10.00 – Cumartesi Sürprizi

13.00 - Çiçek Abbas

15.30 – Kızılcık Şerbeti

18.25 – Hafta Sonu Ana Haber

20.00 – Güldür Güldür Show

23.45 – Kızılcık Şerbeti

02.30 – Çiçek Abbas

29 KASIM 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI



07.00 - Kiralık Aşk

09.00 - Hayat Bazen Tatlıdır

14.00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15.30 - Yerli Dizi / Sinema

19.00 - Star Haber

20.00 - Geliş

29 KASIM 2025 TRT1 YAYIN AKIŞI



04.58 - İstiklal Marşı

05.00 - Yedi Numara

05.50 - Ege'nin Hamsisi

08.25 - Kod Adı Kırlangıç

11.00 - Hayallerinin Peşinde

11.30 - Cennetin Çocukları

14.45 - Teşkilat

17.50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Gönül Dağı

00.15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

29 KASIM 2025 TV8 YAYIN AKIŞI



07.15 - Ebru İle 8'de Sağlık

08.45 - Gençlik Rüzgarı

10.00 - Gazete Magazin

17.30 - MasterChef Türkiye

20.00 - MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

00.15 - İtiraf Et