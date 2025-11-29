29 Kasım 2025 Cumartesi günü hangi diziler var?
29 Kasım 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin merakla beklediği popüler diziler ve en yeni programlar, akşam kuşağını dolduruyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 29 Kasım 2025 Cumartesi TV yayın akışında neler var? İşte 29 Kasım 2025 Cumartesi yayın akışı listesi…
29 Kasım 2025 Cumartesi günü televizyon ekranları, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların en iddialı yapımlarıyla dolup taşıyor. Gündüz kuşağından geceye uzanan zengin içeriklerle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan kanalların akşam kuşağında, rekabet doruk noktasına ulaşıyor.
Gönül Dağı, Kuruluş Osman, Kızılcık Şerbeti, Ben Leman, Güller ve Günahlar, MasterChef gibi dev yapımların yer aldığı 29 Kasım 2025 Cumartesi yayın akışı listesi merak konusu oldu. İşte bu akşamki dizi ve programların tam listesi...
29 KASIM 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Yabancı Damat
08.30 – Konuştukça
09.45 – Magazin D Cumartesi
13.00 – Arda'nın Mutfağı
14.00 – Eşref Rüya
18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 – Güller ve Günahlar
00.15 – Arka Sokaklar
29 KASIM 2025 ATV YAYIN AKIŞI
07.30 - atv'de Hafta Sonu
10.00 - Şansımı Seveyim
11.50 - C Takımı
14.00 - Gece Gündüz
16.00 - Gözleri Karadeniz
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - C Takımı / Yerli Sinema
22.50 - Kuruluş Orhan
01.50 - Gözleri Karadeniz
29 KASIM 2025 NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 - Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 - Memet Özer İle Mutfakta
12.00 - Kamera Arkası
12.45 - Kıskanmak
15.45 - Ben Leman
19.00 - Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 - Ben Leman
29 KASIM 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Yeni Gelin
08.00 - Selvi Boylum Al Yazmalıyım
10.00 – Cumartesi Sürprizi
13.00 - Çiçek Abbas
15.30 – Kızılcık Şerbeti
18.25 – Hafta Sonu Ana Haber
20.00 – Güldür Güldür Show
23.45 – Kızılcık Şerbeti
02.30 – Çiçek Abbas
29 KASIM 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 - Kiralık Aşk
09.00 - Hayat Bazen Tatlıdır
14.00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15.30 - Yerli Dizi / Sinema
19.00 - Star Haber
20.00 - Geliş
29 KASIM 2025 TRT1 YAYIN AKIŞI
04.58 - İstiklal Marşı
05.00 - Yedi Numara
05.50 - Ege'nin Hamsisi
08.25 - Kod Adı Kırlangıç
11.00 - Hayallerinin Peşinde
11.30 - Cennetin Çocukları
14.45 - Teşkilat
17.50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 - Ana Haber
20.00 - Gönül Dağı
00.15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
29 KASIM 2025 TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 - Ebru İle 8'de Sağlık
08.45 - Gençlik Rüzgarı
10.00 - Gazete Magazin
17.30 - MasterChef Türkiye
20.00 - MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm
00.15 - İtiraf Et