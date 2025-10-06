İBB'nin 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 6 Ekim 2025 İstanbul Kurtuluşu ücretsiz konser var mı? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim 1923’te İstanbul’un düşman işgalinden kurtarılmasının 102’inci yılı dolayısıyla 4-6 Ekim tarihleri arasında çeşitli kutlama ve anma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliğin detayları şöyle...

6 EKİM'DE ÜCRETSİZ KONSERLER

6 Ekim’de Artİstanbul Feshane’de, bu anlamlı günün gecesinde, Gece Yolcuları ve Manuş Baba konserleri olacak.İBB'nin 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri - Resim : 1

Gece Yolcuları saat 20:00'da, Manuş Baba ise saat 21:30'da sahne alacak.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASINDAN TEMİN EDİLECEK

Ücretsiz olan biletler, İstanbul Senin uygulamasından temin edilecek.İBB'nin 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu etkinlikleri - Resim : 2

 
 
 
 
 
