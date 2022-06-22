ABD'de kendi servetini yapan en zengin kadınlar arasında bir Türk kadını da var

“Amerika’nın En Zengin Kendi Kendine Üreten Kadınları” listesine 10. sıradan bir Türk kadın girişimci de girdi. Forbes dergisi, eşi Fatih Özmen ile Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketinin sahibi olan iş kadını Eren Özmen'e bu yıl da servetini miras yoluyla elde etmeyen ve kendi çabalarıyla milyarder olan en zengin kadın girişimciler listesinde yer verdi.

Özmen, 2.6 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in 100 kişilik listesinde 10. sırada yer aldı. NASA'dan uzay mekiği ihalesi kazanan Eren Özmen, 10. sırayı Oprah Winfrey ile paylaşıyor.

Forbes'un haberine göre ABD borsasında bu baharda yaşanan düşüşler, ülkede, kendi servetini kendisi yapan en zengin kadınların toplam net değerini geçen yıla göre %6'lık bir düşüşle 111 milyar dolara indirdi. Bu listedeki 100 kişiden otuz sekizi 2021'den daha az değere sahip. Ancak yeni gelen 7 isim ve daha önce listeden düşüp geri dönen 7 kişi de dahil olmak üzere 51'i daha zengin. Dikkate değer yeni yüzler arasında film yıldızı ünlü aktris Sandra Bullock da var.

LİSTENİN İLK 3'Ü

Listenin ilk sırasında Diane Hendricks yer alıyor. Diane Hendricks, Amerika'nın en büyük çatı kaplama, dış cephe kaplaması ve pencere toptancı distribütörlerinden biri olan ABC Supply'e başkanlık ediyor.

İkinci sırada Judy Faulkner yer alıyor. Judy Faulkner, 1979'da bir bodrumda tıbbi kayıt yazılımı sağlayıcısı Epic Systems'ı kurdu; şu anda Amerika'da türünün en büyük şirketi. Bilgisayar programcısı olan Faulkner, %47'sine sahip olduğu 3,8 milyar dolarlık (2021 satış) şirketin CEO'su.

Listenin 3. sırasında Judy Love var. Love ve eşi Tom, 1964'te Watonga, Oklahoma'da ailelerinden 5 bin dolarlık bir destekle ilk benzin istasyonlarını açmışlar. Bugün Love's Travel Stops & Country Stores ABD'de 41 eyalette 590'dan fazla şubeye ve 25.5 milyar dolarlık tahmini gelire sahip.

EREN ÖZMEN 10. SIRADA

Eren Özmen ise Forbes'un listesine göre 10. sırada yer alıyor. Forbes'un haberinde Eren Özmen için şu bilgiler veriliyor: Eren Özmen, özel havacılık ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanı. SNC'nin Dream Chaser uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonuna en az yedi kargo görevi için sözleşme imzaladı. Nisan 2021'de SNC, Dream Chaser (Rüya Avcısı) tarafından yönetilen uzay yeteneklerini yeni bir ticari uzay şirketi olan Sierra Space'e dönüştürdü.

Kasım ayında 4,5 milyar dolar değerleme ile 1,4 milyar dolar toplayan Sierra Space, Tenacity adlı ilk Dream Chaser (Rüya Avcısı)kargo uçuşunu 2022'nin sonlarında veya 2023'ün başlarında başlatmaya hazırlanıyor. Her ikisi de Türk göçmen olan Özmen ve eşi Fatih, SNC'yi sadece 20 çalışanı varken 1994 yılında satın aldı.

LİSTENİN İLK 10’U

1. Diane Hendricks 12.2 milyar dolar

2. Judy Faulkner 6.7 milyar dolar

3. Judy Love 5.2 milyar dolar

4. Johnelle Hunt 4.3 milyar dolar

4. Marian Ilitch 4.3 milyar dolar

6. Thai Lee 4.1 milyar dolar

7. Gail Miller 4 B milyar dolar

7. Lynda Resnick 4 milyar dolar

9. Meg Whitman 3.1 milyar dolar

10. Eren Özmen 2.6 milyar dolar