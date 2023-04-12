Aile dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı! "Ne yapacaksın, boşanacak mısın?"

Başrolünde Nur Sürer, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Show TV’de yayınlanan ve kısa bir süre zarfında izleyicilerin gözdesi haline gelen Aile dizisi, dün akşam 6. bölümüyle ekranlardaydı. Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizinin 7. bölüm fragmanı da yayınlandı.

AİLE 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Devin ve Aslan’ın çiftlikte yaşamaya başlamasıyla birlikte Hülya, aile üstündeki hakimiyetin kendisinde olduğunu göstermek için harekete geçer. Devin’i, Soykan kurallarıyla tanıştırır. Bu kuralların kendi özgürlük alanını ihlal ettiğini düşünen Devin, Hülya’yla karşı karşıya gelir. Aslan ise Devin’le baş başa bir akşam planlar. Volta’da birlikte geçirdikleri gece, Devin’in Aslan’ı bugüne kadar yüzleşemediği bir gerçekle burun buruna getirmesi, tüm dengeleri değiştirecektir.

İbo, çıkan yangından sonra Aslan ile yeni bir savaşa girer ve hamlesi beklenmedik olur. Aslan bu arada en büyük korkusuyla, Yusuf Soykan’ın oğluna bıraktığı mektupla karşı karşıya kalır.

Ancak babasının hatıralarıyla sarsılan tek kişi Aslan değildir. Cihan da aynı duygularla Devin’e sığınır. Devin bu konuda Cihan’a iyi gelirken; Aslan’a zarar verecektir.

Düzenlenen bir aile yemeğinde Devin ve Hülya’nın arasında çıkan büyük bir kavga, kopacak fırtınanın habercisi olurken Aslan bu kavgaya şahitlik eder. Devin’in karşısında daha önce tanışmadığı bir Aslan vardır. Aslan, Devin’in ailesinden özür dilemesini ister.

AİLE 7. BÖLÜM FRAGMANI

Aile dizisi 7. bölümde Aslan ve Devin arasında ipler geriliyor. Ailesinden özür dilemesini istediği için Aslan’a öfkelenen Devin valizini toplayarak evi terketmek istiyor. Aslan "Bu kapıdan çıkarsan sana bir daha adım atmam diyor. Aslan Soykan'ın alışılmadık yüzü ortaya çıkmaya başladı.

Fragmanda Devin'in Cihan ile olan seansı şaşırttı. Cihan'ın Devin'e yakınlaşması akıllarda soru işareti oluşturdu.