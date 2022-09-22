Aldatmak dizisi oyuncuları kimler? Konusu ne? İşte Aldatmak dizisi künyesi

Yeni yayın döneminin gelmesiyle birlikte yeni dizilerde kanallarda yerini almaya başladı. ATV'de ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi hikayesi ve oyuncuları dikkat çekiyor. Yapımını Tims & B Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin senaryosu ise Yıldız Tunç'a ait. Vahide Perçin'in aile mahkemesi hakimi Güzide Yenersoy'u canlandırdığı Aldatmak'ta usta oyuncu Ercan Kesal da avukat Sezai'ye hayat verecek. İşte Aldatmak Dizisinin konusu, oyuncuları ve diziyle ilgili merak edilen soruların yanıtları. (Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusuna da bakabilirsiniz)

Aldatmak dizisi künye

Kanal: ATV

Yayın günü: Perşembe, 20.00

Senaryo: Yıldız Tunç

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Başroller: Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu

Aldatmak dizisi konusu ne?

Aldatmak dizisi konusu şu şekilde: Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.

Aldatmak dizisi ne zaman başlayacak?

“Aldatmak” dizisi ATV'de 22 Eylül Perşembe akşamı 20.00'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Aldatmak dizisi oyuncuları kimler?

Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor.

Vahide Perçin (Hakim Güzide Yenersoy)









Dizide Vahide Perçin Güzide Yenersoy karakterini canlandırıyor. Vahide Perçin'in Aldatmak'ta canlandırdığı Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi için yıllardır seve seve büyük fedakarlıklarda bulunduğu için ailesinin de hakimi olmayı kendisine hak görmektedir. Tüm bu katılığının arkasında ailesine ve çocuklarına karşı çok büyük bir sevgi beslemektedir. Ancak ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, bir tesadüf sonucu ansızın yerle bir olacaktır.

Mustafa Uğurlu (Tarık)





Dizide oyuncu Mustafa Uğurlu Tarık Yenersoy karakterini canlandırıyor. Güzide'nin kocası Tarık, işinde başarılı, kendine ait bir hukuk bürosu olan karizmatik bir avukattır. Güzide'yle aralarında gözle görülür bir problem olmasa da evliliklerinde yılların getirdiği bir yorgunluk vardır. Tarık, ailesinden yıllardır çok büyük bir sır saklamaktadır ve bu sırrın açığa çıkmasıyla hayatı alt üst olacaktır.

Ercan Kesal (Sezai)







Dizide Ercan Kesal, Ali Sezai Okuyan karakterini canlandırıyor. Sezai, Nevşehir ve Ankara'da kendi hukuk bürosu olan çok başarılı bir avukattır. Avanoslu, şiir ve edebiyat düşkünü, eşiyle ayrı, iki çocuk sahibi bir babadır. Güzide (Vahide Gördüm) ve Tarık (Mustafa Uğurlu) ile okul zamanında çok yakın bir dostlukları olsa da, Güzide ve Tarık sevgili olunca gruptan uzaklaşmıştır. Otuz yıl sonra Güzide'yle yolu tekrar kesişince hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktır.

Yusuf Çim (Ozan Yücesoy)



Tarık ve Güzide'nin oğlu Ozan genç bir inşaat mühendisidir. Çok çalışmaktan şikayetçidir ve bir an önce lüks bir hayat sürmek ister.

Feyza Sevil Güngör (Oylum Yenersoy)





Güzide ve Tarık'ın kızları Oylum, annesinin ısrarları sonucu tıp fakültesine yazılmıştır ancak en büyük hayali dünyaca ünlü bir dansçı olmaktır.



Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu)



Tarık'ın hem yakın arkadaşı, hem müvekkili, hem de akıl hocası Oltan, inşaat şirketi sahibi, çok varlıklı, eski usül bir iş¸ insanıdır.

Caner Şahin (Tolga Kaşifoğlu)

Meltem Baytok (Nazan)

Cem Sürgit (Ümit)

Hatice Deniz

Asena Girişken (Yeşim)

Burcu Söyler

Merve Altınkaya ve

Neyra Kayabaşı





Aldatmak dizisi fragmanı