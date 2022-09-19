Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım

Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için geri sayım başladı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ilk bölümüyle 20 Eylül Salı akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Tan oturuyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım:

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KÜNYE

Kanal: ATV

Yayın günü: Salı

Dizinin özeti: 15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

Başrol oyuncuları: Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan Saban

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Peki, Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinin konusu ne? ATV dizinin konusunu şöyle paylaşıyor:

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Binbir Gece Masallarının başkentinde gerçekleştirildi. Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için Semerkand ve Buhara'ya gitti. Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönecek olan ekip çekimlere devam edecek. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde yapıldı.

Oyuncu Pelin Akil de dizinin Özbekistan'daki çekimlerine katılan oyuncular arasındaydı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Cezayir),

Ebru Özkan Saban (Leyla),

Pelin Akil (Firuze),

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba),

Hakan Karahan (Dumrul),

Erkan Sever (Orhan),

Ragıp Savaş (Atakan),

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas),

Eren Vurdem (Azamet),

Aslı Sevi (Azade),

Kerem Kupacı (Ethem),

Ziya Kürküt (Bekir),

Pelin Uluksar (Süheyla),

Mina Derman (Suna),

Batuhan Sezer (Ömer Asaf),

Değer Alp (Canan),

Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre),

Burcu Binici (Meltem),

Ömer Kurt (Kerim),

Mert Kırlak (George Bagnall),

Ahmet Yıldırım (Cafer),

Tanıl Yöntem (Canberk),

Doruk Öztürk (Şamil),

Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer),

Melisa Duru Ünal (Mercan),

Aylar Melayeva (Sevim),

Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)

Işıl Yücesoy (Gülendam)

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FRAGMANI YAYINLANDI

Bu Tepe Pullu Tepe türküsü sözleri

Dizinin ön izlemesinde Bu Tepe Pullu Tepe türküsü izleyicinin dikkatini çekti. Türkünün sözleri şöyle:

Bu tepe pullu tepe nenni de yarim nenni

Su gelir serpe serpe eski de yarim hani

Dediler yar uyumuş nenni de yarim nenni

Uyardım öpe öpe eski de yarim hani

Dediler yar uyumuş nenni de yarim nenni

***

Uyardım öpe öpe eski de yarim hani

Altını bozdurayım nenni de yarim nenni

Gerdana dizdireyim eski de yarim hani

İpek mendil değilsen nenni de yarim nenni

Koynumda gezdireyim eski de yarim hani

***

İpek mendil değilsen nenni de yarim nenni

Koynumda gezdireyim eski de yarim hani

Altındır alay değil nenni de yarim nenni

Gümüştür kalay değil eski de yarim hani

***

Kınamayın a dostlar nenni de yarim nenni

Sevdadır kolay değil eski de yarim hani

Kınamayın a dostlar nenni de yarim nenni

Sevdadır kolay değil eski de yarim hani