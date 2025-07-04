Aman, Aman Residences Bodrum’u duyurdu

Portföy yönetim şirketi RePie Portföy iş birliğiyle gerçekleşecek proje kapsamında satışa yönelik yeni villalar yapılacak, otel ise yeni bir spa, mağazalar, beach club ve restoranlar da dahil olmak üzere yeni tesislerle genişletilecek. Amanruya Bodrum’un kuzey kıyısında bir koyda bulunuyor.

Açıklamaya göre Amanruya tesislerine yapılacak eklentiler ve deniz kıyısında yer alacak yalı tipi villalar, uzun süredir Aman ile çalışan Denniston Mimarlık Ofisi’nin kurucusu ünlü mimar Jean-Michel Gathy tarafından tasarlanıyor. Güney Afrika’nın önde gelen mimarlık bürosu SAOTA ise, kıyı, lagün ve orman manzaralı villalarının tasarımını üstlendi.

Paylaşılan bilgilere göre her iki mimarlık bürosu da, Aman tasarım felsefesiyle uyumlu, mekânsal dinginlik, mahremiyet ve doğayla güçlü bağ kurma temellerine dayanan, birbirinden farklı ama aynı zamanda da ahenk içinde olan bakış açıları hedefliyor. Tesis Bodrum Milas Uluslararası Havalimanı’na yarım saatten daha kısa bir mesafede bulunuyor.

Projeyi değerlendiren Aman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Vlad Doronin şunları söyledi: “Markanın rafine yaşam tarzını ikonik bir Aman destinasyonuna taşımayı amaçladığımız Aman Residences Bodrum aynı zamanda buraya olan bağlılığımızı da ortaya koyuyor. Özel alan, mahremiyet, sezgisel bir hizmet anlayışı, birinci sınıf olanaklar ve benzersiz lokasyonlarla tanımlanan Aman DNA’sının tam bir örneği olan ve korunaklı bir alanda bulunan Amanruya, bu arzu edilen yaşam tarzını yansıtıyor. Bu korunmuş alanda sadece davet usulüyle sunulacak villa sahibi olma imkânı için Aman’ın sadık misafirlerine öncelik verilecek. Böylece, markanın değerlerini en iyi şekilde benimseyenler, bu huzurlu konumda ev sahibi olma ayrıcalığına sahip olacak.”

Proje, RePie Portföy iş birliği ile gerçekleştirilecek. RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel projeyle ilgili olarak, “Aman Residences Bodrum’u hayata geçireceğimiz ve Aman markalı villaları Türkiye’ye ilk kez getireceğimiz için heyecanlıyız. Villaların eklenmesi ve Amanruya’nın yeni tesislerle genişletilmesi, Bodrum’un global bir turizm markası olarak eşsiz konumunu daha da güçlendirecek” dedi.

Aman, markalı villa yolculuğuna 1988’de Amanpuri ile başlamıştı. Marka, inşaatı devam eden Beverly Hills, Maldivler, Miami Beach ve Dubai gibi projelerin de dahil olduğu güçlü bir portföye sahip.

Aman Residences, Bodrum projesi inşaatının kış aylarında başlaması öngörülüyor.

Aman Hakkında

Açıklamaya göre Aman, 1988 yılında, misafirlerinin kendilerini evlerinde gibi hissedebilecekleri, samimi ve sıcak bir konukseverlikle karşılanacakları, gizliliğe önem veren bir dizi özel inziva alanı yaratma vizyonuyla kuruldu.

Tayland’ın Phuket adasındaki ilk otel, Amanpuri (huzurlu yer), bu konsepti hayata geçirdi ve o zamandan bu yana Aman, dünyanın dört bir yanındaki 20 destinasyonda, şehir merkezlerinden ıssız bölgelere kadar uzanan 36 otel, tatil köyü ve markalı rezidansa ulaşarak büyüdü.

Aman aynı zamanda yapım aşaması süren güçlü bir proje portföyüne de sahip.

Son yıllarda Aman Group yaşam tarzını otellerin ötesine taşıdı. Cilt ürünleri koleksiyonu olan Aman Skincare (2018), besin takviyesi ürünlerinden oluşan Sva (2020), parfüm markası Aman Fine Fragrance (2020), hazır giyim koleksiyonu The Essentials by Aman (2021), cilt bakım ürünleri serisi olan Aman Essential Skin (2023) ve tasarım mobilyalar sunan Aman Interiors (2023) hayata geçti.

Aman 2020 yılında, Sanskritçede ‘ruh’ anlamına gelen yeni otel markası Janu’yu tanıttı. Janu markalı ilk otel Mart 2024’te Tokyo’da açıldı ve yeni birçok Janu otelinin yapım çalışmaları sürüyor.