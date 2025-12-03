Angelina Jolie mafya filminde başrol oynayacak

Angelina Jolie, gerilim filmi 'Sunny'de başrol oynayacak.

Oscar ödüllü oyuncu, oğullarını ve kendisini bir uyuşturucu baronundan korumak için mücadele eden bir kadın gangsteri canlandıracak.

FİLMİN KONUSU

Filmde Angelina Jolie'nin hayat verdiği karakterin, yıkıcı bir olay meydana geldiğinde, kalıcı kaçış planları yapmak için sadece birkaç saati vardır.

Film, klasik mafya filmlerinin ruhuna uygun karanlık bir gerilim filmi olarak tanımlandı.

"ANGELINA'NIN YARATTIĞI ŞİDDET DOLU DÜNYA"

Yapımcı Mark Fasano; “İnsanlar bu ilginç karaktere Angelina Jolie'nin getirdiği yorumla çok şaşıracaklar. Eva ve Angelina'nın yarattığı bu şiddet dolu dünya, hayatta kalma ve annenin iki oğlunu korumak için elinden gelen her şeyi yaptığı bir aile üzerine kurulu" dedi.