Arkadaşlık kavramı: Yakın arkadaşınızın ruh ikiziniz olduğunu gösteren 10 işaret

Hiç herhangi bir arkadaşınız için şunu düşündünüz mü: "Her konuda aynı fikirdeyiz veya aynı şeyleri düşünüyoruz".

Bir başkası ile neredeyse tamamen aynı bakış açısını paylaştığınızı öğrenmek biraz ürkütücü olsa da aslında çokta olması gerekeni hissettiriyor. Yakın arkadaşınız belkide ruh ikiziniz kim bilebilir. Eğer ortak çıkarlarınız, değerleriniz ve dünya görüşünüz varsa o zaman kesinlikle sizin ruh ikiziniz diyebiliriz. Onlar genellikle bir bağa sahip olan ve aynı frekanstaymış gibi hisseden benzer düşünen bireylerdir. Böyle bir arkadaşınız varsa sanki hayat sizi bir araya bilerek getirmiş hissi her zaman hakimdir. Hem çok fazla ortak noktanız olur, hem de çok iyi anlaşırsınız. Çoğu insan, ruh ikizi olan arkadaşıyla tanıştığında bunu anlar, fakat bazen bunu keşfetmek biraz zaman da alabilir. İşte arkadaşınızla ruh ikizi olduğunuzu gösteren 10 işaret:

Çok ortak noktanız vardır

Yakın arkadaşların pek çok ortak noktası vardır. Ruh ikizi olmak; aynı filmleri seyretmek, aynı müzikleri dinlemek gibi şeylerden çok daha fazlasıdır. Derin ve duygusal bir bağ türünden oluşan bir ortaklıktır bu. Ruh ikizleri genelde etik, felsefi ve dini konularda aynı bakış açısını paylaşırlar. Yaşamlarınız tamamen farklı olsa da, çoğu zaman derinden bir bağlantı ile ortak bir anlayış oluşturursunuz. Bu da sizi ayrılmaz bir güç yapar.

Hemen bağlantı kurarsınız

Yakın arkadaşınızı bulduğunuzda, hemen sıkı bir bağ kurarsınız ve diğer arkadaşlıkları gibi klasik gerginlik evresinden geçmez. Bu da doğal olarak, çok ortak noktaya sahip olmanın bir sonucudur. Her şeyinizi paylaşmak ihtiyacı hissedersiniz.

Konuşmalar zahmetsizce akar

Ruh ikizinizle sohbet tıkanmaz. Bu yüzden de konuşurken ekstra bir efor harcamazsınız. Akıcı sohbetinizi fark ettiğinizde ise bu sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır. Ayrıca sohbetler asla yüzeysel olmaz her zaman farklı konulardan derinliklerle konuşabilirsiniz. Bu sizi hem huzurlu hem de dünyaya karşı savaş verecek güce sahip olduğunuzu hissettirir.

Hayatınıza sakinlik ve huzur getirir

Arkadaşlığınızın başlangıcını simgeleyen anlık bağlantınız, sonunda sizi genel bir sakinliğe ve huzura götürür. Sizinle aynı sayfada olduğunu bildiğiniz için, kendinizi kanıtlamaya çalışma ve eylemlerinizi savunma ihtiyacı hissetmezsiniz. Ayrıca konuşmalarınızda sizi yargılamayacağını bilir bu yüzden her şeyi onunla paylaşabilirsiniz.

Sizi destekler

Evet çoğu konuda aynı fikirde olsanız bile her küçük şeyde aynı fikirde olmanız pek mümkün değil. Ruh ikiziniz, aynı fikirde olmasanız bile sizi destekleyen kişidir. Ruh akrabaları birbirlerinin yargılarına güvenirler bu yüzden de birbirinizin kararlarına her zaman saygı duyarsınız. Uzakta veya yakında her nerede olursanız olun onun desteğini sanki o sizin omuzundaymış gibi hissedersiniz.

Ne düşündüğünü ve hissettiğini bilirsiniz

Genellikle konuşmak için kelimelere ihtiyaç duymazsınız. Bu karşındaki kişiyle ilgili belli bir sezgiye sahip olmak anlamına gelir. Bazı şeyleri sormadan zaten bilirsiniz. Onun gözlerine baktığınızda ne demek istediğini ne hissettiğini hemen anlarsınız. Bazen bazı ortamlarda göz göze gelmeniz bile yeterli olur. Fakat siz bilseniz de yine de kendisini özgürce ifade etmesi için arkadaşınıza nasıl olduğunu sormanız önemli...

Sizi daha iyi bir insan yapar

En yakın arkadaşınız, sizi en iyi versiyonunuza getirmeye çalışacaktır. Sizi sadece derinden tanımak ve anlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm potansiyelinizi görerek buna ulaşmanızda yardımcı olmak ister. Sizi her zaman destekler. Her an yanınızdadır siz bir yanlış yaparken bile yanınızda olacaktır ama bu yanlışı sizinle beraber düzeltmek isteyecektir.

İlişkinizde drama olamaz

Bu arkadaşınızla her şey yolunda gider. Elbette her arkadaşlık gibi tartışmalarınız olacaktır ama asla alevlenmeyeceklerdir. İlişkiniz drama içermez çünkü birbirinizi çok iyi tanır ve derinden anlarsınız, ayrıca aranızdaki özel bağlantının kıymetini bilirsiniz. Kavga etseniz bile hemen barışmak için zaman kollarsınız.

Sizi siz olduğunuz için kabul eder

Tabii ki herkesin kusurları vardır. Tüm kişiliğinizi tanır ve anlar bu da aslında tüm kusurlarınızı fark ettiği ve onları da kucakladığı anlamına gelir. Bir arkadaşlığın başlarında her şey tozpembe iken, onu her şeyiyle kabul edeceğinizi düşünmek kolaydır. Önemli olan tamamen tanıyıp, kötüyü gördüğünüzde de sevebilmeye devam etmektir. İşte bu arkadaşlıklar, birbirlerinin gerçek kişiliklerini zaten bilirler ve öyle yola çıkarlar.

Uzaktayken çok fazla özlersiniz

Yakın arkadaşınızı bulduğunuzda diğer yarınızı bulmuş gibi hissedersiniz. Bu yüzden de ayrı kalmakta zorlanırsınız çünkü çok fazla özlem duyarsınız. Aynı şeyleri paylaştığınız için her an yanınızda olmasını isterseniz. Ayrıca yakın arkadaşınız başka şehre veya ülkeye taşısa da mesafeler arkadaşlığınıza asla engel olamayacak. Çünkü hisleriniz ve duygularınız mesafe tanımaz.