Armani Beauty, Dilan Çiçek Deniz’i ilk Türkiye marka elçisi olarak seçti

İtalyan güzellik markası Armani Beauty, oyuncu Dilan Çiçek Deniz’i ilk Türkiye marka elçisi olarak duyurmaktan mutluluk duyuyor. Dilan Çiçek Deniz’in markanın makyaj ve parfümlerini sene boyunca tanıtacağı, makyaj koleksiyonu ile ikonik parfümü Si’nin marka yüzü olacağı açıklandı.

Geçtiğimiz sene Armani’nin ilk Türk davetlisi olarak Venedik Film Festivali’ne katılarak göz kamaştıran Dilan Çiçek Deniz, bu sene de markanın uluslararası etkinliklerine katılım gösterip, markanın dijital iletişimini sağlayacak.

Dilan Çiçek Deniz: “Armani Beauty’nin ilk lokal marka elçisi olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz sene Armani’nin özel davetlisi olarak Venedik Film Festivali’ne katılmıştım. Bu sene birlikteliğimizi bir üst boyuta taşıyarak markanın makyaj ve parfümlerinin elçisi olduğum için çok gururlu ve heyecanlıyım.” sözleri ile Armani Beauty ailesinin bir parçası olmaktan mutluluğunu dile getirdi. “Armani Beauty favori ürünlerimde tartışmasız markanın ikonik parfümü Si, ipeksi bir yapıya sahip Luminous Silk fondöten, likit göz farı Eye Tint ile Lip Power ruj yer alıyor.” sözleri ile Dilan marka favorilerini açıkladı.

Türk aktris Dilan Çiçek Deniz, Çukur, Yarına Tek Bilet, Alev Alev ve Yarım Kalan Aşklar gibi önemli yapımlarındaki rolleri ile seyirci karşısına geçti. Dilan Çiçek Deniz son olarak Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi AMADEUS oyununda da tiyatroseverler ile buluştu.

Armani Beauty ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı bu yolculuğun ilk çıktıları 4 Mayıs tarihinde dijital platformlarda yayınlandı. Armani Beauty ve Dilan Çiçek Deniz partnerliği kapsamında farklı dönemlerde markanın makyaj ve parfüm ürünleri için çeşitli projeler de hayata geçirilecek.

Güzelliğin önce içten geldiğine inanan ve kreasyonlarını bireyin kişiliğini gizlemek veya saklamak için değil, onu ortaya çıkarmak için yapıldığını vurgulayan Giorgio Armani, her bir Armani marka elçisinin, kendine özgü bir şekilde, Giorgio Armani'nin güzellik vizyonunu hayata geçiriyor.