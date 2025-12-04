Yeni dizi 'Jasmine'den ilk tanıtım yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda magazin gündeminde yer alan Asena Keskinci, "Bez Bebek"ten rol arkadaşı Evrim Akın hakkında kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandığı iddialarıyla dikkat çekmişti.

'JASMINE'DEN FRAGMAN YAYINLANDI

Bu tartışmaların ardından, Keskinci’nin başrolinde yer aldığı 'Jasmine' dizisinin fragmanı yayınlandı. Jasmine, 12 Aralık’ta yayına girecek...

'JASMINE' DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, kalbi rahatsızlığı nedeniyle yaşamla ölüm arasında sıkışan genç bir kadın olan Yasemin’in zorlu mücadelesini konu alıyor. Yasemin’in temel hedefi, hayata tutunabilmek için nakil listesine girmek üzere zamana karşı yarışmak.

Yasemin’in tek destekçisi, ona neredeyse bağımlılık düzeyinde bağlı olan, Burak Can Aras'ın hayat verdiği üvey kardeşi Tufan’dır. Ancak hayatta kalma çabaları ilerledikçe, iki kardeşin dünyası giderek daha karanlık ve tehlikeli bir hale bürünüyor. İlişkilerindeki sınırlar bulanıklaşıyor ve bu durum geri dönülmez bir noktaya yol açıyor.

'Jasmine', çarpıcı bir anlatımla insan zihninin kırılgan yanlarını ve saplantının nasıl bir yıkıma dönüşebileceğini ele almayı amaçlıyor. Yapım, aynı zamanda yaşamak uğruna verilen mücadelelerin bedelini de sorguluyor.