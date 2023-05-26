ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere konusu ne, oyuncuları kimler? Diziden ilk kareler yayınlandı

Televizyondaki pek çok dizi, sezon finaline doğru giderken yaz sezonu için yeni dizi hazırlıklarına başlandı. ATV ekranlarının yeni yaz dizisi Vermem Seni Ellere ile ilgili detaylar da belli oldu. İlk kareleri yayınlanan dizinin oyuncularına, konusuna yakından bakalım...

Vermem Seni Ellere dizisi konusu ne?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler?

Vermem Seni Ellere oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Emre Bey ve Buse Meral'i başrollerde buluşturan Vermem Seni Ellere kadrosunda;

Fatih Al,

Filiz Ahmet,

Cihat Tamer,

Bülent Alkış,

Goncagül Sunar,

Bahtiyar Engin,

Burak Can,

Sina Özer,

Şeyma Peçe,

İpek Özağan,

Kayhan Açıkgöz,

Esin Gündoğdu,

Meriç Özkaya,

Duygu Kum,

Berk Artıran gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Vermem Seni Ellere dizisi nerede çekiliyor?

Vermem Seni Ellere, Karadeniz'in eşsiz doğasını izleyiciyle buluşturacak. Çekimleri Ordu'da başlayan yeni dizi, konusunun yanı sıra görüntüleriyle de herkesi ekran başına toplayacak. Vermem Seni Ellere, Ordu ilinde hazırlıklarına devam ederken dizinin başarılı oyuncuları da rollerine hazırlanmayı sürdürüyor.

Vermem Seni Ellere dizisi uyarlama mı?

atv'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan, yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği Vermem Seni Ellere, Forever More dizisinin uyarlaması. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More, Vermem Seni Ellere olarak Türkiye'ye uyarlandı.