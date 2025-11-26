'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yayın tarihi değişti mi, hangi gün yayınlanacak?

Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın reytingleri her hafta düşmeye devam ediyor. Bahar dizisinin günü değişti; yerine yeni dizi Rüya Gibi yayınlanacak.

OYUNCU KADROSU

Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Ruşan, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

7 ARALIK PAZAR...