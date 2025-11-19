Bahar dizisinin 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar 59. bölümüyle Show Tv ekranlarında dün akşam yayınlandı. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümden kareler görmek isteyen izleyiciler fragmana yöneldi. Peki, Bahar 60.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BAHAR 59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Maral'ın hamlelerinden sonra artık onunla yüzleşmeye karar veriyor. Maral'ın tüm cesaretiyle amacının Uras olduğunu açıklaması ise Bahar'ın içindeki öfkenin fitilini bir kez daha ateşliyor.

Bahar, Uras'ı uyarmaya gittiğinde oğlunun gözlerinde gördüğü umutsuzluğu anlasa da hemen pes etmeye asla niyetlenmiyor.

Bu sırada Evren, Naz'ın yalanları karşısında çaresiz kaldığını hissedince evde tansiyon yükseliyor. Evren'in hali karşısında şaşkına dönen Bahar ve Çağla ise ne yapacağını bilemiyor.

Naz'ın gerçek yüzünü kanıtlamaya çalışan Evren öfkesine yenik düşerken kendisini çıkmaz bir yola girmek üzere buluyor. Bunun sonucunda Naz'ın bebeğine ne olacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.

Bahar 59. Bölüm - NAZ BEBEĞİNİ KAYBETTİ