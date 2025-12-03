'Bahar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Rengin'in beyninde tümör var

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden birinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar hem sevdiklerinin kaderi hem de büyük bir tehlikeyle sınanıyor.

'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 61. Bölüm Tanıtımı...

BAHAR, RENGİN'E DESTEK

Tanıtımda Bahar, Rengin’in hastalığını öğrenince adeta yıkılıyor. Eski iki düşman, bugünün kötü gün dostları olurken, Bahar Rengin’e destek olabilmek için onun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Bu zorlu süreç, iki kadın arasındaki dostluğu yeni bir boyuta taşıyor. Bu sırada hastanede tansiyon doruklara tırmanıyor.

Parla ve Umay’ın hastaneye getirdikleri hastanın vücudunda patlamaya hazır bir bombanın olması, herkesin yüreğini ağzına getiriyor.

"Parla'nın ellerindeki bu bomba, birinin sonunu getirecek midir?" sorusu, Bahar'ı ve sevdiklerini bekleyen duygusal ve hayati tehlikeye dair merakı katlıyor.