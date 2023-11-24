Bali'nin gizli güzelliğini keşfedin: Bali'de az bilinen 7 yer

Endonezya'daki Bali adası, güzel manzarası ve tarihiyle ünlüdür. Kuta Plajı ve Ubud gibi popüler yerlerde çok sayıda insan var ama aynı zamanda huzurlu, güzel ve farklı şeyler sunan daha az popüler yerler de bulunuyor.

BALİ'NİN GİZLİ MÜCEVHERLERİNDEN 7'Sİ

1. Sekumpul Şelalesi

Kuzey Bali'nin yemyeşil manzaraları arasında yer alan Sekumpul Şelalesi tam bir doğa harikası. Yedi basamaklı şelaleden oluşan bu küme, görülmesi gereken büyüleyici bir manzaradır. Onlara ulaşma yolculuğu çaba gerektirse de, yolun her adımı onu değerli bir maceraya dönüştüren büyüleyici manzaralar ve kültürel deneyimlerle dolu.

2. Sidemen Vadisi

Sakin Sidemen Vadisi, Bali'nin doğu bölgesinde yer almaktadır. Turistlerin genellikle ziyaret ettiği adanın yoğun, gürültülü ve kaotik kısımlarından önemli ölçüde farklıdır. Orada zaman yavaşlar, böylece hayatın basit zevklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Sidemen Vadisi'nin en güzel yanı, toprakları yemyeşil bir yorgan gibi kaplayan uçsuz bucaksız pirinç tarlalarıdır. Yerel çiftçiler, yiyecek sağlayan ve doğal güzelliğin çarpıcı bir karışımını oluşturan bu teraslı tarlaların bakımı için çok çalışıyor. Günlük yaşamın gürültüsünden ve karmaşasından uzakta, bu pirinç tarlalarının arasında yürürken kendinizi huzur dolu bir yerdeymiş gibi hissedeceksiniz.

3. Amed Plajı

Bali'nin kuzeydoğu kıyısındaki Amed Plajı, güzel siyah kumlu plajı ve berrak, davetkar suyuyla ünlüdür. Sualtı dünyasını keşfetmek isteyen birçok kişi bu gizli cevheri kalacak güvenli bir yer olarak görecektir.

Amed Plajı'nın etrafındaki bu bölge etkileyici deniz yaşamına sahiptir ve bu da burayı yüzme ve dalış için mükemmel bir yer haline getirmektedir. Mercan resiflerinde yaşayan çok sayıda farklı renkli balık vardır ve bu da suyu keşfedilmeyi büyüleyici bir yer haline getiriyor. Dalgıç veya şnorkel konusunda ne kadar yetenekli olursanız olun Amed, suyun altındaki geniş yaşam yelpazesini görmenize olanak sağlıyor.

4. Penyemuteran

Bali'nin huzurlu kuzeybatı kıyısı, manyetik çekimiyle okyanusu seven insanları kendine çeken sevimli balıkçı kasabası Pemuteran'a ev sahipliği yapıyor. Bu kıyı cenneti, adanın denize ne kadar derinden bağlı olduğunu gösteriyor ve yeraltı dünyasını seven insanlar için bir hayalin gerçekleşmesini sağlıyor.

Pemuteran'ın en güzel yanlarından biri, dünyanın en büyük insan yapımı biyolojik kaya resif projesine ev sahipliği yapan su altı dünyasıdır. Bu yaratıcı proje, bu kırılgan deniz canlılarına yaşayabilecekleri ve büyüyebilecekleri bir alan sağlayarak mercan resiflerini korumak ve restore etmek açısından önem taşıyor.

5. Munduk

Bali'nin güzel manzarasının ortasında yer alan büyüleyici dağ kasabası Munduk, baş döndürücü güzelliğiyle ziyaretçileri büyülüyor. Bu ünlü tatil yerindeki güzel manzara, çok sayıda şelaleyi, sakin gölleri ve yeşil çiftlikleri içermektedir ve bunların tümü, mekanın eşsiz cazibesine katkıda bulunmaktadır.

Ünlü Munduk Şelalesi gibi bazı şelaleler yemyeşil manzaraya yavaşça düşerek gerçekten büyülü bir görüntü ve ses senfonisi yaratıyor. Tamblingan Gölü ve Buyan Gölü gibi berrak sulara sahip göller, etraflarındaki tepeleri yansıtır ve dinlenmek ve düşünmek için huzurlu bir arka plan oluşturur.

6. Tirta Gangga

Tirta Gangga, Doğu Bali'nin güzel bölgesinde, kraliyet geçmişinin izlerini gururla taşıyan bir kraliyet su parkıdır. Bu güzel sığınak bir zamanlar bir saraydı, ancak zarif bir şekilde insanları kendine çeken doğal ve mimari güzelliğe sahip bir cennete dönüştürüldü.

Tirta Gangga'nın manzarasını süsleyen güzel göletler, insanları tekrar tekrar oraya getiren şeydir. Basamak taşları ve çeşmelerin bulunduğu temiz, ayna benzeri havuzlar, geleneksel Bali binalarının ve onları çevreleyen yemyeşil alanların güzelliğini sergiliyor. Parkta yürürken her adım size suyun, bitkilerin ve binaların birlikte nasıl uyum içinde çalıştığına dair yeni bir bakış açısı sunar.

7. Sambangan'ın Gizli Bahçesi

Bu bahçe, Kuzey Bali'nin güzel manzarasında, hem maceracılara hem de doğa tutkunlarına hitap eden, bakımlı, gizli bir mekandır. Bu gizli mücevher, güzel şelaleleri ve berrak doğal havuzlarıyla ünlüdür.

Ayrıca heyecanlanmak isteyenler kaya atlayışına giderek farklı yüksekliklerden serin ve ferahlatıcı suya atlayarak yolculuklarına ekstra adrenalin katabilirler. Doğal su kaydırakları yüzyıllardır akan suyun şekillendirdiği kayalardan oluşur.