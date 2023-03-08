Başarıda süreklilik

Günfer Özdikicioğlu, üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Özdikicioğlu, 30 yılı aşkın süredir çalıştığı turizm sektörüne genç yaşlarından itibaren sektörünün farklı alanlarında tecrübeler kazanarak hazırlandı ve üniversite eğitimini tamamladıktan sonra otelciliği kendisine meslek olarak seçti. Günümüzde, InterContinental Istanbul Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görevini sürdüren Günfer Özdikicioğlu, uzun yılların mirası olan tecrübesinin ışığında başarı kavramını şöyle tanımlıyor: “Sevdiğiniz işi yapmak, istenenden fazlasını yapmaya çalışarak sürekli kendini geliştirmek, karşınıza çıkan sorun ve engellere karşı dayanıklı olmak, vazgeçmemek...”



İş dünyasına dair ilhamını arayanlara yol haritası çizmenizi istesek; başlangıçtan sonuca uzanan yolda mutlaka bilinmesi gerekenler nelerdir?

Öncelik meslekte yetkinleşmek olduğu için çalıştığınız pozisyonda bilginizin yeterli olduğunu düşünmemelisiniz. Hep yeni şeyler öğrenmek, araştırmacı olmak, trendleri yakından takip etmek, dünya ekonomisi hakkında bilgi sahibi olup yaptığınız işin geleceği ile ilgili tahminlerde bulunabilmek ve hızlı aksiyon alabilmek gerekiyor. Meslekte ilerlemek için önemli konulardan biri de sosyal zekayı devreye sokup çevrenizle iyi ilişkiler kurabilmek. Bunu yaparken samimiyetinizi de koruyabilirseniz başarınız süreklilik kazanıyor.

23 yıldır yer aldığınız InterContinental Istanbul’da başarılı süreçlere imza attınız. Kariyer yolculuğunuzu sizden dinleyebilir miyiz?

Turizmci bir ailenin çocuğu olarak, küçük yaşlarımdan itibaren turizm ile iç içe büyüdüm. Kariyerime öğrencilik yıllarımda seyahat acentelerinde yarı zamanlı çalışarak başladım. Kongre, seminer ve motivasyon faaliyetleri bölümlerinde geçen yılların ardından, üniversite döneminde farklı konseptlerdeki otellerde stajlarımı tamamladım. Mezuniyeti takiben, Polat Renaissance Istanbul’da otelcilik kariyerime ilk adımı attım ve ön büro, rezervasyon, satış ve pazarlama departmanlarında farklı pozisyonlarda yer aldım. Şu an, 23 yıldır çalışmakta olduğum InterContinental İstanbul’da Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyorum.

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