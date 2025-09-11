Belçika’nın yükselen yıldızı Oscar and the Wolf Türkiye’ye geliyor

Max Colombie’nin önderliğinde pop, R&B ve elektronik tınıları birleştiren Oscar and the Wolf, etkileyici sahne şovlarıyla geri dönüyor.

Elele Eylül - Ekim 2025 sayısından

Tomorrowland ve Pukkelpop gibi festivallerin yıldızı olan sanatçı, son single’ı Angel Face ile hayranlarına daha samimi bir yüzünü gösteriyor.

2014’te yayımladığı çıkış albümü Entity ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı, 2017 tarihli Infinity ile kulüp müziğinin ihtişamına yönelirken, 2022’de çıkan The Shimmer albümüyle synth-pop tınılarına daha fazla alan açarak müzikal evrimini sürdürdü.