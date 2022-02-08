Bergen filminin resmi fragmanı yayınlandı

Bergen filmi, sanatçı Belgin Sarılmışer’in şarkı söyleme gücünü ve hayat öyküsü ile yaşadıklarını konu alıyor. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı 'Bergen' filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Bergen filmi ne zaman vizyona girecek?

İkinci teaser afişi yayınlanan Bergen filmi 4 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını ve Yaratıcı Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı film, danışman Kadrosu ile de dikkat çekiyor. Tuğrul Eryılmaz, Nida Karabol, Meral Özbek, Murat Özyaşar Yavuz Ekinci, Cemal Dindar ve Murat Meriç gibi isimler kadroda yer alıyor.

Bergen filminin oyuncu kadrosu

Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor.

Bergen filminin fragmanı

4 Mart'ta vizyona girecek olan filmin resmi fragmanı yayınlandı.