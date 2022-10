Bir markanın anatomisi: Done Özaki

Genetik kodlarında Ege ve Akdeniz’in ruhunu taşıyan; koleksiyonlarıyla stil sahibi ve doğanın değerini bilen tasarımlara imza atan bir markanın anatomisine mercek tutuyoruz. İlhamını her daim güçlü kadınlardan alan, sürdürülebilirliği benimsemiş ve tutkunu olduğu modayı her çizgisiyle yücelten Done Özaki ile tanışıyoruz. Kurumsal hayattan girişimciliğe uzanan bu hikaye, coşkulu ruhların ihtiyaç duyduğu kıvılcımın da habercisi!

Yazı: Baran Alışkan

KİM?

Done Özaki kimdir?

Ege Üniversitesi moda tasarım bölümünden mezun oldum. Kurumsal çalışma hayatımın ardından, eğitimini aldığım ve hep hayalini kurduğum sektöre, modaya yeniden döndüm. Markamın hem kurucusu hem de kreatif direktörüyüm. Her şeyden önce ise bir anneyim. Hayatımda keyif aldığım ve kendime küçük tatiller verdiğim zamanlarda yeni şehirleri, yeni sokakları görmeyi çok seviyorum. Her şeyden ilham alıyorum.

NE?

‘Donnè’ nedir, neler yapar?

Akdeniz ve Ege sahillerinin esintisini, ikonik ve sofistike tasarımlarıyla kadının özgürlüğünü buluşturan bir markadır. Kendi adımdan ve stilimden aldığım ilhamla oluşturduğum tasarımlarda, doğadan ve doğanın göz alıcı renklerinden etkilendim. Donnè, her yaştan kadının gardırobunda yer edinmeyi arzulayan bir marka.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Global bir şirkette 10 yıl boyunca süren kurumsal iş hayatımın ardından, eğitimini aldığım ve tutkunu olduğum moda sektörüne adım atma kararı aldım. Markamı 2020 yılında kurdum. Yaratıcılığımı ve yeteneklerimi, modaya olan tutkumla birlikte ortaya koymak istedim. Tasarımlarımı, sezonun moda trendlerinden aldığım ilhamla oluşturuyorum. Bu hikayede Donnè, Ege’nin ruhunu ve renklerinin bütünlüğünü bir stile dönüştürmeyi başardı.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Hayallerimin peşinden gittim... Moda benim için kendimi özgür ve güçlü hissettiğim bir alan. Donné kadınını farklı şekillerde yansıtan, eşsiz tasarımlardan oluşan, her kadının kendini güvende hissedeceği tasarımlar yaratıyorum. Cesaretli, güçlü, kendinden emin tasarımlar ise bir bütün halinde stile dönüşüyor.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte hem markanızı hem de kendinizi nerede görüyorsunuz?

Markanın kuruluşundan beri ortaya çıkan koleksiyonlar, müşteriler tarafından çok beğenildi. Biz de çizgimizi hep daha da ileriye taşıyarak, markamızın hem ülkemizde hem de yurt dışında arzu edilen bir Türk markası olarak büyümesini hedefliyoruz. Gelecekte birçok farklı ülkede Donné markasını göreceğiz.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

Benim hayallerimin gerçekleştiği nokta bu marka. Bu hayalin gerçek olması, zaten benim adıma başarılı olduğumuzun da bir göstergesi. Daha çok büyüyerek, farklı kitlelere ve her zaman kendine bir şeyler katarak global anlamda da kendini kanıtlamış bir marka olduğunda ise zaten başarılı olan markamı daha da başarılı olarak kabul edeceğim.

DONE ÖZAKİ

Etkileyici bir film: The Green Mile ve Casablanca.

Mark Wolynn-Seninle Başlamadı.

Sezen Aksu-Bu Gece.

Hayatımın içinde, hangi alanda olursa olsun güçlü kadınların var olması beni çok etkiliyor.

Hayatımın içinde, hangi alanda olursa olsun güçlü kadınların var olması beni çok etkiliyor. Güzellik rutinim: Günlük olarak cildimi temizlemeye ve nemlendirmeye özen gösteriyorum. Güneş kremi ise vazgeçilmezim. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden mutlaka makyajımı doğru ürünlerle temizleyerek cildimi dinlendiriyorum.

Günlük olarak cildimi temizlemeye ve nemlendirmeye özen gösteriyorum. Güneş kremi ise vazgeçilmezim. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden mutlaka makyajımı doğru ürünlerle temizleyerek cildimi dinlendiriyorum. Stil ikonum: Yves Saint Laurent.

Yves Saint Laurent. İmza aksesuarım: Pırlanta kolyem ve yüzüklerim. Onları çok seviyorum.

Pırlanta kolyem ve yüzüklerim. Onları çok seviyorum. Benim rengim: Siyah.

Siyah. İlham kaynağım: Tasarım yapmaya başladığımdan beri her şeye farklı bir gözle bakıyorum. Mimariden sanata kadar birçok alandan besleniyorum. Tasarımın olduğu her şeye saygı duyuyorum. Dokunduğum kumaşın dokusu, deseni, ışığı ve zamanın trendleri de bana ilham veriyor elbette. Korkusuz, cesur, güçlü, zarif, kendine güvenen kadınlar da…

Tasarım yapmaya başladığımdan beri her şeye farklı bir gözle bakıyorum. Mimariden sanata kadar birçok alandan besleniyorum. Tasarımın olduğu her şeye saygı duyuyorum. Dokunduğum kumaşın dokusu, deseni, ışığı ve zamanın trendleri de bana ilham veriyor elbette. Korkusuz, cesur, güçlü, zarif, kendine güvenen kadınlar da… Bir motivasyon cümlesi: Hiçbir şey ve hiç kimse ışığımı söndüremez!

Hiçbir şey ve hiç kimse ışığımı söndüremez! Unutulmaz bir rota: Paris. Oradaki doğum günü sürprizim benim için unutulmazdı.

*Donnè tasarımlarına, donnebydoneozaki.com web sitesinden ve İzmir/Çeşme mağazasından ulaşabilirsiniz.