Bir markanın anatomisi: Miray Dargut ve Burak Taşman

Zamansız tasarımlarını geçmişten ilhamla geleceğe taşıyan ve varlığını ait olduğu yerde bütüne dönüştüren bir marka ile tanışın. Değerli taşların ve elde üretilen parçaların birleşimi modern formda antika hisler uyandırıyor. Geri dönüştürülmüş yüksek kalite gümüş ve altınlar ile sürdürülebilirlik kaygısı ön plana çıkıyor. Girişimci ruhlar için yeni bir çağrı! Miray Dargut ve Burak Taşman’ın hayallerine ortak olun ve birlikte çıktıkları yolculuktan ilham alın.

Yazı: Baran Alışkan

KİM?

Miray Dargut

Lise eğitimimi Bursa’da güzel sanatlar alanında tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü kazandım ve İstanbul’a yerleştim. Mezun olduktan sonra ise moda ve tasarım alanlarında farklı marka ve ajanslarla çalışarak deneyim kazandım. 2018 yılında Burak Taşman ile Mi Mujer’i kurduk ve her ayrıntısıyla ilgilenerek markamızı -nihayet- 2020 yılında kısıtlamalar başlamadan tam da iki gün önce duyurduk. Talihsiz bir döneme denk gelmiş olmamıza rağmen marka, beklemediğimiz bir hızla büyüdü ve çok güzel kitlelere ulaştı. Markanın tasarımlarından taş seçimlerine, fotoğraf çekimlerinden styling’ine, web sitesinden sosyal medya yönetimine kadar kreatif anlamdaki tüm işleriyle bizzat ben ilgileniyorum. Şu anda eş zamanlı olarak markanın yanı sıra Üst Kat Creative Studio’da marka müdürü olarak görev almaktayım. Ekip arkadaşlarımı ve işimi ayrıca çok seviyorum. Gündüzleri ajansımızın marka müdürü, akşamları ise kendi markamızın tasarımcısı ve kreatif direktörü olarak yoğun bir tempoda çalışıyorum.

Burak Taşman

Bilgi Üniversitesi’nde Elektrik Elektronik Bölümü’nü bitirdim. Lisans eğitimim sırasında, iş hayatına girmeden önce hep kendime ait bir girişimim olmasını istiyordum. Miray Dargut ile Mi Mujer markasını kurduk ve hayal edemediğimiz bir hızla büyüdük. Markanın yatırım ve mali konularından ben sorumluyum. Markamızın yanı sıra, aile işimiz olan tekstil sektöründe de aktif olarak rol alıyorum.

NE?

‘Mi Mujer’ nedir, neler yapar?

Mi Mujer, İspanyolca’da ‘benim kadınım’ anlamına gelen bir sözcük ve ilhamını Nicolas Jaar’ın aynı isimli şarkısından alıyor. Her zaman fonetiği güçlü bir kelime olmasını istemiştik. Tam da hayal ettiğimiz gibi ismi, markanın kendi kadınlarına seslenişini simgeliyor. Koleksiyondaki çoğu parça hareketli bir yapıya sahip. Dönen kollar ve açılan kapaklar gibi birçok parça, kendine has bir kullanıcı deneyimi taşıyor.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Miray Dargut: Çok küçük yaşlardan bu yana takılara ilgiliyim. İlkokulda kitap ve defterlerime minik çizimler yapardım. Her zaman boncuklarımın ve bazı küçük el aletlerimin bulunduğu kutularım vardı. Hayatımın her anında, bir şekilde ellerimde boncuklar olurdu. Hatta bu tutkuma yenik düşerek aile dostlarımıza kendi yaptığım takıları satardım. Bu konuda bir nebze de olsa deneyim kazandıktan sonra, zorunda oldukları için değil; gerçekten beğendikleri parçaları almaya başladılar. Üniversite yıllarında ise bir şeyler üretmekle kalmayıp sektörün öncü mücevher markalarından birinde staj yaparak işin profesyonel tarafını da görme şansı yakaladım. İş hayatına girdiğim ilk yıllarda Mi Mujer markasını amatör olarak tek başıma kurmuştum diyebilirim. Burak ile yakın arkadaş olmaya başladığımız zamanlara tekabül ediyor bu dönem. Her zaman kendi markamı kurma hayalim vardı; ama Burak bu tutkumu fark ederek ve bana inanarak bir gün ‘neden beraber yapmıyoruz?’ dedi. Mi Mujer’in profesyonelleşme süreci de burada başladı. Bizim için tarifsiz bir mutluluk. Çünkü markanın her adımında muhteşem bir estetik kaygı güderek onu ortaya çıkarttık.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

M.D: Vintage takılara olan tutkum, antika ifadeler taşıyan tasarımlarımı modern dönemde form bulmuş hallerine dönüştürdü. Bir aksesuardan ziyade takılar, ‘bizden bir parça gibi olmalı’ düşüncesiyle geçmişten gelen dokuları zamansız tasarımlarla gelecek nesillere aktarmak en değerli önceliğimiz oldu. Tüm tasarımları birbirleriyle kombinlenebilir ve çoğu parça iç içe geçtiğinde bir bütünü oluşturacak şekilde kullanabilir tasarlamaya özen gösterdim. Bu da takılarımıza sahip çoğu kişinin güzel geri dönüşleriyle taçlandı. Bence bir tasarımcıyı en çok motive eden anlardan biri de bu.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

M.D: En büyük hayallerimizden biri farklı bir ülkede ve sevdiğimiz bir lokasyonda mağazamızı açmak. Bu hayal bizi öylesine içine çekiyor ki, bazen kendimi mağazanın dekorasyonuyla ilgili fikirleri bile şimdiden düşünüp planlarken buluyorum…

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

Bu sorunun zor yerden geldiğini kesinlikle kabul etmemiz gerekiyor… Marka için kurduğumuz hayaller gerçekleşmeye yaklaştığında bizi kendi içimizde tatmin edeceğini düşünüyoruz. Adım adım, ilmek ilmek ilerleyen bu yolculukta ulaştığımız büyük-küçük her hedef, zaten hali hazırda tarifsiz bir tatmin yaşatıyor. Ancak ‘başarılı’ kavramının cevabını gerçekten bulamıyoruz. Belki de bizim için başkalarından gelecek yorumlar bu kavramın cevabına bir nebze de olsa ışık tutabilir.



MİRAY DARGUT

Etkileyici bir film: Vanilla Sky

Başucu kitabım: Cesur Yeni Dünya-Aldous Huxley ve Bu Topraklardan Türk Markası Çıkar mı?-Güven Borça

Çalışma tarzım: İki ayrı işimin bulunduğu bir çalışma yaşamım var. Dolayısıyla genellikle yoğun bir tempoya sahibim. Hiçbir detayı atlamamak için her zaman düzenli bir şekilde yazarak ve çizerek çalışmaktan motive oluyorum.

Güzellik rutinim: Rutinimin en önem verdiğim kısmı gece serumu. Uyumadan önce bu adımı asla atlamam.

Favori şarkım: Home-Thylacine.

İmza aksesuarım: Büyükannemden bana kalan ve hiç çıkarmadığım rölyef şeklinde terazi figürlü bir madalyon kolyem var.

Benim rengim: Natürel tondaki her renge ve somon pembeye bayılırım.

İlham kaynağım: Beni en çok bitkilerime bakmak motive eder. Evimde bolca bitki olmasından çok hoşlanırım.

Unutulmaz bir lokasyon: Milano, Via Palestro’da Lùbar isimli bir restorana gitmiştim. Dev yeşil bitkilerin ortasında mükemmel mimarisiyle göz kamaştırıcı bir yerdi. İçeri girdiğim anda adeta büyülenmiştim.



BURAK TAŞMAN

Etkileyici bir film: City of God (Tanrı Kent)

Başucu kitabım: Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar

Çalışma tarzım: İş konusunda son derece düzenli olmaktan keyif alırım.

Bakım rutinim: Düzenli spor yapmaya fazlasıyla özen gösteririm.

Favori şarkım: Eye in the Sky-The Alan Parsons Project

İmza aksesuarım: Boyunu ve kilit yerini kendime özel olarak yaptırdığım Mi Mujer Endless zincirim.

Benim rengim: Siyah.

İlham kaynağım: Küçüklüğümden beri doğa ile hep iç içe bir hayatım oldu. Çocukluğum çoğunlukla doğa yürüyüşlerinde ve ormanlarda geçti. Tek başıma kamp yapmaktan çok keyif alıyorum. Doğa, hayatımın her anında bana ilham kaynağı olur.

Unutulmaz bir rota: Geçtiğimiz yıl, köpeğim Leo ile birkaç gece kamp yaparak Uludağ’ı doğusundan batısına yürüyerek aştığımız dağ yolculuğu.

* Mi Mujer ürünlerini, mimujeratelier sitesinde ve Lokal Mağaza’da bulabilirsiniz. Ayrıca, yaz döneminde Bodrum’da 74 Escape ve Alaçatı’da Bashaques mağazalarından da satın alabilirsiniz.