Bir markanın anatomisi: Nur Devrim

Koleksiyonlarıyla şık, güçlü ve rahat hisler uyandıran marka; kaliteli kumaşlar ve iyi tasarımın harmonisiyle tatmin edici bir stil hamlesinin başrolünü üstleniyor.

Yazı: Baran Alışkan

Nur Devrim, markanın ilhamından gelecek planlarına uzanan güzergahta göz dolduran bir girişimcilik hikayesinin de şifrelerini çözüyor.

KİM?

Nur Devrim kimdir?

Üniversitede aldığım Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde yüksek lisans MBA eğitimime devam ettim. Yurt dışında Pura Vida Bracelets, Nordstrom gibi global markalarla çalışıp, 15 sene süren yurt dışı serüvenimden sonra geçtiğimiz yıl Türkiye’ye dönüş yaptım. Dönüşümün hemen ardından da hikayesinden, ekibinden ve profesyonelliğinden etkilendiğim Occleus ailesinin kreatif direktörü olarak markanın bir parçası oldum. Gezmeyi ve ilham almayı çok seviyorum; özellikle de yurt dışındaki hiçbir fuarı kaçırmamaya özen gösteriyorum.

NE?

Occleus markası nedir, neler yapar?

Occleus, 2021’de kurulmuş bir tasarım markasıdır. Kaliteli kumaşların, üretim profesyonelliği ile birleştiği zamansız modellerden oluşan koleksiyonlarıyla hem günlük hem de özel günlerde giyilebilecek parçalar sunar. Koleksiyonlarımızda trend parçaları buluşturarak, Occleus kadınının giydiği kıyafetin içinde kendini şık, güçlü ve rahat hissetmesini sağlamaya çalışıyoruz.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

San Diego’da yüksek lisans eğitimi aldığım dönemde keşfettiğim bir Amerikan markası ile tekstil ve moda sektöründeki maceram başlamış oldu. Marka sahiplerinin mezuniyetlerini kutlamak için gittikleri Kosta Rika’dan, tüm hayatlarını değiştiren çok başarılı bir girişim ile dönmeleri benim en büyük ilham kaynağımdır. Yeni bir marka yaratırken işi mutfağında öğrendim diyebilirim… Başarı isteniyorsa işin her aşamasına dahil olunması gerektiğine inananlardanım. İnsan, doğru tasarım ve kumaş seçimlerinden üretim sürecine, yurt dışı sevkiyat planlamalarından satış ve pazarlama alanlarının tüm süreçlerine tecrübe ederek kendini geliştiriyor. Bir marka yaratmak her gün yeni ve bir zevkli macera diyebiliriz.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Occleus markası, kadın günlük giyiminde yüksek kalite kumaşlar kullanılarak; ayırt edici modeller arayanlardan ilham alarak kuruldu. Ülkemizde kaliteli kumaşlar ile iyi tasarımın birleştiği çok az marka olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden üretim alanındaki tecrübemizle bunu biz yapalım istedik. Occleus ailemizdeki herkes çok uzun süredir tekstil sektörünün içinde yer alan, deneyimli ve profesyonel kişiler. Böyle kendine güvenen, güçlü bir ekibimiz varken bunun iyi bir markaya dönüşümü çok zor olmadı.

NEREDE?

Yarın ve gelecekte markanızı ve kendinizi nerede görüyorsunuz?

Her sezon marka hedeflerimizin üstüne ekleyerek ilerliyoruz. Koleksiyonlarımız kısa sürede beğeni topladı ve bu başarının devamlı olması için ekip olarak heyecanlı ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye’de kendi mağazamızı açma hedefimiz ise çok yakında gerçekleşecek. Öncelikle ülkemizdeki tüm güçlü kadınları ailemize katmak ve sonrasında da tabii ki Occleus’u global bir marka haline getirmek ise en büyük hayalimiz.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

Başarının bir sonu yok sanırım… Biz ekip olarak sürekli yeni şeyler öğrenmek, üretmek ve değişen trendlerin peşinde markamıza tüm yenilikleri eklemek için çalışıyoruz. Global düzeyde herkese ulaştığımız ve hayallerimizdeki bir tasarımcı ile iş birliği yaptığımız zaman sanırım kendimizi başarılı olarak kabul edebiliriz.

NUR DEVRİM

Etkileyici bir film: The Intouchables.

The Intouchables. Başucu kitabım: Lean In-Sheryl Sandberg.

Lean In-Sheryl Sandberg. Favori şarkı/albüm: AC/DC-Back in Black.

AC/DC-Back in Black. İdolüm: Phoebe Philo.

Phoebe Philo. Çalışma tarzım: Tekstil sektöründe işi işte bırakmak pek mümkün olmuyor. Bu nedenle 7/24 erişilebilir bir çalışma temposu içindeyim.

Tekstil sektöründe işi işte bırakmak pek mümkün olmuyor. Bu nedenle 7/24 erişilebilir bir çalışma temposu içindeyim. Güzellik rutinim: Günlük rutinimde hiç makyaj yapan biri değilim. O yüzden sabah-akşam yüzümü temizleyip, nemlendirmek yeterli oluyor. Spor ise hayatımın en önemli, değişmeyen bir parçası.

Günlük rutinimde hiç makyaj yapan biri değilim. O yüzden sabah-akşam yüzümü temizleyip, nemlendirmek yeterli oluyor. Spor ise hayatımın en önemli, değişmeyen bir parçası. Stil ikonum: Olivia Palermo.

Olivia Palermo. İmza aksesuarım: Anneannemin yüzüğü.

Anneannemin yüzüğü. Benim rengim: Mor.

Mor. İlham kaynağım: Sahilde gün batımı yürüyüşlerim.

Sahilde gün batımı yürüyüşlerim. Bir motivasyon cümlesi: Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur.

Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur. Unutulmaz bir rota: San Diego. Emekliliğimi geçirmeyi planladığım, her daim içimi huzur ve mutlulukla dolduran unutulmaz anılarımın sahibi, ikinci evim…

*Occleus ürünlerini, Türkiye’de internet sitemiz occleus.com’dan, Beymen, Rentony ve özel koleksiyona ev sahipliği yapan Yazz Boutique’de; yurt dışında ise yine özel koleksiyona ev sahipliği yapan Anthropologie’de ve yakında Wolf & Badger London, NY Soho ve Los Angeles butiklerinde bulabilirsiniz.