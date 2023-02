Bir markanın anatomisi: Yasemin Öğün kimdir?

Kendine ait felsefesini yansıtmayı başaran ve rahat şıklığı esas alan bir markanın hayattan aldığı ilhamla yükselişinin peşine düşüyoruz.

Yazı: Baran Alışkan

KİM?

Yasemin Öğün kimdir?

Bu röportajda 5N1K formatını uyguluyoruz... Ancak ‘şudur, budur’ gibi ifadelerden hoşlanmadığım gibi bir insanın kendisini anlatması da çok zor olur diye düşünüyorum. Ben, tutkumun peşinden gidiyorum ve bunu yaparken de bilginin gücünden yararlanmaya çalışıyorum. İşletme eğitimi aldıktan sonra finans alanında çalıştım ve bu sektörün beni mutlu etmediğini anlayınca her zaman içinde olmak istediğim moda alanına yöneldim. Bunun için de moda tasarımı eğitimi alıp hem Moda Tutkusu hem de eski markam için çalışmalara başladım. Daha sonra 2019 yılında Muse For All’u kurdum. Burada kurucu ve kreatif direktör pozisyonundayım. Ancak kendimi tek bir pozisyonun içine hapsetmeyip markamın bütün departmanlarında stajyer olarak çalışıyorum.

NE?

‘Muse For All’ nedir, neler yapar?

Öncelikle, zamansız güncelliği yakalayarak yaşamın içindeki ilham kaynaklarını kendi dünyasına dahil etmeye çalışanların buluşma noktası olarak nitelendirilebilir. Hepimizin gün içinde birden fazla oynamak zorunda olduğu rolleri bulunuyor ve bu rollerin önemli tamamlayıcılarından biri olan kıyafet seçimi de zamanımızı (ç)alanlardan biri. Her şeye ve oynadığınız role uygun bir şekilde yetişmeye çalıştığınız bir dönemde Muse For All, konforlu şıklığı günün her zaman dilimine uyarlıyor. Kısacası #musewomen peşinde koşan bir marka diyebiliriz.

NASIL?

Girişimcilik hikayeniz nasıl gelişti?

Sınırlarını ya da sınırsızlıklarını benim belirleyemediğim bir dünyada yaşadığımı fark ettiğimde ‘dahil edildiğim bir yerde’ olmak istemediğime karar verip, her geçen gün noktaları bir araya getirdiğim bir nefes alanı oluşturmaya başladım. Hepimizin yaşamında bir üçgen var; hayal, bilgi ve deneyim. Buradaki açıları nasıl ve nerede dengeleyebileceğinizi deneyimledikçe yaşamınıza girişimcilik de dahil oluyor ve sonunu çoğu zaman kestiremediğiniz bir hikayeyi yazıyorsunuz.

NEDEN?

Neden girişimci olmaya karar verdiniz?

Her sektörde yapılan işin alternatifi ve kalite farkları bulunuyor. Siz de kendinizi ya var olan grubun içine dahil edersiniz ya da kendi tahayyülünüzdeki grupta -kendinizce var olmayan gruba- öncü olursunuz. Ben de zamansız güncelliği yakalayan, günün her zaman dilimine dahil edilebilen konforlu şıklığın eksikliğini hissettiğim için Muse For All’u kurmaya karar verdim. Şunu da unutmamak gerekir ki burası benim ütopyalarım için çabaladığım ve içinde heyecanlı bir merakın olduğu bir oyun alanı. Daha önce de belirttiğim gibi herkesin yaşamında yer alan üçgenin açılarını burada tamamlamaya çalışıyorum…

NEREDE?

Yarın ve gelecekte hem markanızı hem de kendinizi nerede görüyorsunuz?

Hayattaki her şeyi planlamaya çalışırken sizin planlarınızın dışında da size yol çizen bir döngü var. Bazen bu döngünün kapılarını açamayıp kilitli kalabiliyorsunuz. Özellikle de cesur olamadığınızda. Kendinize bir hedef koyduğunuzda ise sizi bir hikayeyi bitirmeye zorlayıp, olay örgüsündeki gelişmenin tıkanmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla bu hikayenin sonucunu tahayyül etmek, yaptığımızı ve yapmak istediklerimizi engelleyebilir. Muse For All ve dolayısıyla kendimle ilgili gelişmeleri, en iyi anlatım biçimiyle ortaya koyuyorum.

NE ZAMAN?

Ne zaman markanızı ve kendinizi ‘başarılı’ olarak kabul edeceksiniz?

İşimi tutku ve heyecanla yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu iki duygu, bendeki hegemonyasını sürdürdükçe tahayyüllerimin sınırlarını zorluyorum. İş dünyasında planlı hareket ve mantık ne kadar önemliyse tutku da bir o kadar önemli. Şu ana kadar neredeyse muallak ve gizemli cevaplar veriyormuşum gibi durabilir. Ancak iş ve özel hayatımda matematikteki gibi net cevap ve sonuca varmayı sevmiyorum. Şunu yaparsam ya da bu olursa kendimi başarılı hissederim duygusuna kapılırsam o zaman kendimi sınırlandırmış olurum. Her zaman dünden referans alıp bugünün şartlarını da hesaba katarak ilerlemeye çalışıyorum.

YASEMİN ÖĞÜN

Etkileyici bir film: The Dreamers (Düşler, Tutkular ve Suçlar).

Baş ucu kitabım: David Burns-İyi Hissetmek.

Favori şarkım: I’m Tore Down-Eric Clapton.

İdolüm: Tutkusunun peşinden giden herkes…

Çalışma tarzım: Düzensizliğin içinde düzenli çalışmak.

Stil ikonum: Caroline de Maigret.

Güzellik rutinim: ‘Her şeyden yeterince’ kuralına uyuyorum.

İmza aksesuarım: Küpe.

Benim rengim: Siyah.

İlham kaynağım: Keşfedemediğim her şey.

Unutulmaz bir rota: İkinci evim dediğim Paris.

*Muse For All ürünlerine museforall.com web sitesinden, Nişantaşı mağazasından ve Zorlu Center Pop-Up Store’dan ulaşabilirsiniz.