Çarşaf ve havlularınızı ne sıklıkta yıkamalısınız?

Çarşaf ve havlu yıkama konusunda pek çok kişi günlerin mi yoksa haftaların mı daha iyi olduğunu merak etse de Birleşik Krallık'ta yapılan bir ankette bekar erkeklerin neredeyse yarısı çarşaflarını dört aya kadar yıkamadıklarını söyledi. Dört ayın çarşaf ve havlu yıkamak için çok uzun olduğu oldukça açık ama ideal sıklık nedir?

Nevresim ve havlular oldukça farklıdır ve farklı aralıklarla yıkanmalıdır. Çarşaflar için genellikle haftada bir veya iki haftada bir yeterli olsa da, havluların birkaç günde bir yıkanması daha iyidir.

Neyse, taze bir çarşaf hissini veya yeni yıkanmış bir havlunun kokusunu kim sevmez ki?

HAVLULARI NEDEN DAHA SIK YIKAMALISINIZ?

Kendinizi kuruladığınızda havlunun üzerine binlerce cilt hücresi ve milyonlarca mikrop bırakırsınız. Duş veya banyodan sonra havlunuzu kurulanmak için kullandığınızda havlunuz olarak nemli olur.

Ayrıca her gece çarşaflarınıza büyük miktarda ölü deri, mikrop, ter ve yağ bırakırsınız. Ancak terleyen biri değilseniz, gece uykusundan sonra yatağınız ıslanmaz.

Havlular ayrıca çarşaflara göre daha kalın bir malzemeden yapılır ve daha uzun süre nemli kalır.

Peki nem sorununa neden olan şey nedir? Islak havlular bakteri ve küflerin üreme alanıdır. Küfler özellikle nemli ortamları severler. Küfün mutlaka görünür olması gerekmese de (görebilmeniz için önemli ölçüde büyümeniz gerekir), bu hoş olmayan bir kokuya yol açabilir.

Havlu ve çarşaflarınızda kokuların yanı sıra bu mikroplara maruz kalmak astıma, alerjik cilt tahrişlerine veya diğer cilt enfeksiyonlarına neden olabilir.

PEKİ İDEAL FREKANS NEDİR?

Yatak değişimi, yatmadan hemen önce banyo veya duş yapıp yapmadığınız veya uzun, terli bir günün ardından yatağa girip sabah duş almanız gibi faktörlere bağlıdır. İkinci durumda çarşaflarınızı daha düzenli yıkamanız gerekecektir. Genel bir kural olarak, haftada bir veya iki haftada bir yapılması yeterli olacaktır.

Havlular ideal olarak daha düzenli olarak (belki birkaç günde bir) yıkanmalı, yüz örtünüz ise her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Tamamen ıslandığı için daha uzun süre ıslanacak ve daha fazla cilt hücresi ve mikrop tutulacaktır.

Havlularınızı yüksek sıcaklıkta (örneğin 65°C) yıkayın, çünkü bu birçok mikrobu öldürecektir. Enerjiden tasarruf etmenin bilincindeyseniz, daha düşük bir sıcaklık kullanın ve çamaşıra bir bardak sirke ekleyin. Sirke mikropları öldürecek ve kötü kokuların oluşmasını engelleyecektir.

Çamaşır makinenizi düzenli olarak temizleyin ve her yıkamadan sonra kauçuğun katını kurutun, çünkü burası mikropların çoğalmayı sevdiği başka bir yerdir.

KOKAN HAVLULAR

Peki ya havlularınızı düzenli olarak yıkıyorsanız ama hala kötü kokuyorsa? Bu pongun nedenlerinden biri, onları yıkamadan çok uzun süre sonra çamaşır makinesinde bırakmanız olabilir. Özellikle ılık bir yıkama işlemiyse, sıcak ve nemli oldukları süre mikropların çoğalmasına olanak tanır. Laboratuar koşullarında bu bakterilerin sayısı her 30 dakikada bir ikiye katlanabilir.

Kullandıktan sonra havlunuzu kuruması için asmanız ve yıkama işleminin sonunda havluları çamaşır makinesinde bırakmamanız önemlidir. Mümkünse havlularınızı ve yatak takımlarınızı güneşe asın. Bu onları hızla ve iyice kurutacak ve o güzel, taze, temiz pamuk kokusunu besleyecektir. Hava kötüyse kurutucu kullanmak iyi bir alternatiftir, ancak mümkünse açık havada, güneşin altında olmak her zaman daha iyidir.

Ayrıca havlunuz yıkanacak olsa dahi ıslak havluyu çamaşır sepetine atmayın çünkü nemli, kirli havlu mikropların üremesi için ideal bir yer olacaktır. Çamaşırlarınızı yıkarken havlu ve etrafındaki diğer çamaşırlar kötü bir koku almış olabilir. Havlularınızın tekrar taze kokmasını sağlamak zor olabilir.

'KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN' ÇARŞAF VE HAVLULARA NE DERSİNİZ?

Bazı şirketler "çabuk kuruyan" havlular veya "kendi kendini temizleyen" havlu ve yatak takımları satmaktadır. Çabuk kuruyan havlular, çabuk kurumasını sağlayacak şekilde dokunmuş sentetik malzemelerden yapılmıştır. Bu, mikropların çoğalmasını ve havluların uzun süre nemli kalması sonucu oluşan kötü kokuları önlemeye yardımcı olacaktır.

Ancak kendi kendini temizleyen ürünler kavramı daha karmaşıktır. Bu ürünlerin çoğu, mikroorganizmaları öldüren nanogümüş veya bakır, antibakteriyel metaller içerir. Antibakteriyel bileşikler bakteri üremesini durduracak ve kokuları sınırlandırmaya ve çarşaflarınızı ve havlularınızı temizlemeniz gereken sıklığı azaltmanıza yardımcı olabilir.

Ancak yağlar, deri pulları ve ter gibi kirleri çıkarmazlar. Ayrıca nanogümüş gibi antimikrobiyallerin aşırı kullanımı mikropların bunlara karşı dirençli hale gelmesine neden olabilir.