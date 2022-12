Christopher Nolan'ın Oppenheimer filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek?

Christopher Nolan, 2020'de gösterime giren Tenet sonrası Oppenheimer filmi için hazırlıklara başlamıştı. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. ve daha birçok yıldızın yer aldığı Oppenheimer filminin ilk fragmanı yayınlandı ve atom bombası sahnesi büyük dikkat çekti.

Oppenheimer filmi ne zaman vizyona girecek?

Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından yazılan Pulitzer Ödüllü 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' kitabından uyarlanan film, 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek.

Oppenheimer filminin konusu ne?

Belgesel ve biyografi tadındaki Oppenheimer film, atom bombasını icat etmesiyle tanınan fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanacak.

J. Robert Oppenheimer, 1942-1946 yılları arasında gerçekleşen nükleer silahların yaratılmasına odaklanan bir hükümet araştırma çabası olan Manhattan Projesi'ne en çok katkıda bulunan isimlerden bir tanesiydi. Oppenheimer bombaların fiziksel olarak monte edildiği Los Alamos Laboratuvarı'nın direktörüydü.

Oppenheimer filminin oyuncuları

Emily Blunt

Cillian Murphy

Matt Damon

Florence Pugh

Rami Malek

Kenneth Branagh

Gary Oldman

Robert Downey Jr.

Oppenheimer filmi fragmanı