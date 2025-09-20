Coachella 2026'da sahne alacak sanatçılar belli oldu
Müzik dünyasının en prestijli festivallerinden Coachella, 2026 yılı için merakla beklenen sanatçı kadrosunu nihayet duyurdu. Açıklanan listede Justin Bieber, Sabrina Carpenter ve Karol G gibi popüler isimlerin yanı sıra, efsanevi grup Radiohead'in sürpriz sahnesiyle heyecan doruk noktasına ulaştı.
Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali gelecek yıl 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
SAHNE ALACAK İSİMLER
Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu.
Justin Bieber , Sabrina Carpenter ve Karol G; Kaliforniya'da düzenlenen festivalde baş sanatçılar olarak yer alacak.
Öte yandan tüm sanatçılar; geçmişte Coachella sahnesinde yer aldı.
Carpenter geçen yılki festivalde sahne alırken, Karol G 2022'deki performansında Becky G ve J Balvin'i sahneye çıkardı.
Bieber da 4 ayrı Coachella'da konuk sanatçı olarak yer aldı.