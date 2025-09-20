Coachella 2026'da sahne alacak sanatçılar belli oldu

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali gelecek yıl 10-12 Nisan ve 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

SAHNE ALACAK İSİMLER

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında gösterilen Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu.

Justin Bieber , Sabrina Carpenter ve Karol G; Kaliforniya'da düzenlenen festivalde baş sanatçılar olarak yer alacak.

Öte yandan tüm sanatçılar; geçmişte Coachella sahnesinde yer aldı.

Carpenter geçen yılki festivalde sahne alırken, Karol G 2022'deki performansında Becky G ve J Balvin'i sahneye çıkardı.

Bieber da 4 ayrı Coachella'da konuk sanatçı olarak yer aldı.