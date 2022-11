Dark dizisi konusu nedir? Oyuncuları, yönetmeni ve yapımcısı kimdir?

Netflix'in yeni dizisi 1899 sonrası Dark dizisi özellikle diziyi izlememiş olanlar için bir kez daha gündemde. Çünkü, 1899 dizisinin arkasında bir döneme damga vuran Dark dizisine imza atan ekip var. Zihnin sınırlarını zorlaması ile bilim kurgu dizileri için çok ayrı bir yerde duran Dark dizisi, kısa zamanda dünya çapında büyük ses getirdi. Bu makalede Dark dizisini izlememiş olanlar için dizinin yönetmeni ve senaristi kim? Dark dizisi konusu nedir? Kaç sezon sürdü? gibi merak edilen soruları yanıtlıyoruz. (Bu makalenin ardından 1899 dizisi konusuna ilişkin yazımıza da bakabilirsiniz)

DARK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dark dizisi, kurgusal Alman kasabası Winden'de iki çocuğun kaybolması üzerine gelişen olayları, endişe verici bir zaman yolculuğunu yavaşça çözdüğü için gizlenen dört ailenin sırlarını, radyoaktif sızıntılar ve zaman makineleri temaları ile örülü bir hikaye içinde anlatıyor. Dark; birçok dizinin aksine zaman, yer ve kişi kavramlarını altüst ederek baş döndürücü bir serüvene izleyicileri sürüklüyor. Düşündüren sahneleri ile her bölümünde beyin fırtınalarına yol açan Dark, özetle zaman yolculuğu temasının ağırlıklı olarak işlendiği bilim kurgu türünde özel bir dizi.

DARK DİZİSİ OYUNCULARI

Louis Hofmann - Rolü : Jonas Kahnwald

Lisa Vicari - Rolü: Martha Nielsen

Moritz Jahn - Rolü: Magnus Nielsen

Oliver Masucci - Rolü: Ulrich Nielsen

Maja Schöne - Rolü: Hannah Kahnwald

Stephan Kampwirth - Rolü: Peter Doppler

Karoline Eichhorn - Rolü: Charlotte Doppler

Carlotta Von Falkenhayn - Rolü: Elisabeth Doppler

Barbara Nüsse - Rolü : Eva

DARK DİZİSİ YÖNETMENİ VE SENARİSTİ

Dark dizisinin yönetmeni Who Am I filmindeki etkileyici performansı ile adını tüm dünyaya duyuran Baran bo Odar. Dizinin senaristi ise Jantje Friese. Yetenekli senarist, seri süresince çoğu zaman çözülmesi zor olaylar örgüsü ile seyircileri her defasında şaşırtmayı başaran bir isim.

DARK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN SONA ERDİ?

Netflix platformundan tüm dünyayı saran fenomen dizi Dark, 1 Aralık 2017 tarihinde yayına girdi. Alman dilinde ilk orijinal seri olan dizinin ikinci sezonu 21 Haziran 2019'da, dört gözle beklenen üçüncü ve son sezonu ise 27 Haziran 2020 yılında izleyiciler ile buluşmuştur. Dizi 2017 yılından 2020 yılına doğru 3 yıl boyunca devam etmiştir.

DARK DİZİSİ YAPIMCISI

Jantje Friese

Quirin Berg

Max Wiedemann

Baran bo Odar

Dark ekibinden yeni bir gizem: 1899