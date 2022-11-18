1899 dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Dark ekibinden yeni bir gizem...
Dark'ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese'in yeni dizisi 1899 Netflix'te yayınlandı. Dizi gizem ve gerilim severlerin ilgisini çekmeye aday. Dizinin yapımcıları Dark'tan farklı bir dizi olduğunu söylüyor. Peki 1899 dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Netflix'te büyük ilgi çeken Dark dizisi yapımcılarının yeni dizisi 1899 8 bölümlük birinci sezonuyla izleyici ile buluştu. Dizinin kamera arkasında Dark'ın yaratıcılarından Baran Bo Odar ve Jantje Friese yer alıyor. Dark'tan bazı tanıdık simaların da bulunduğu 1899 dizisinin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...
1899 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
1899, Amerika'ya doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Netflix diziyi şu sözlerle tanıtıyor: 1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalır.
Gerilim ve gizem dolu dizinin konusu şöyle: Yıl 1899. Göçmenleri taşıyan buharlı bir gemi, Avrupa'dan ayrılarak batıya doğru yola çıkar. Eski kıtanın dört bir yanından gelen yolcular, hem yeni bir yüzyıla hem de yeni bir ülkedeki geleceklerine dair benzer umut ve hayallere sahiptir. Ancak açık denizde sürüklenen bir göçmen gemisi bulmalarının ardından yolculukları beklenmedik bir yöne savrulur. Geminin güvertesinde onları bekleyen bilmece ise vadedilen topraklara yaptıkları yolculuğu dehşet verici bir kâbusa çevirecektir.
Baran Bo Odar, diziyle ilgili "Kendimizi tekrarlamak istemedik. 1899'la ikinci bir Dark yapmak istemediğimizi biliyorduk. 1899 çılgınca hızlı bir tempoya sahip. Gemi her zaman hareket halinde. Bu bir yolculuk ve gemide her şey her zaman hareketli" ifadelerini kullandı.
HER OYUNCU KENDİ ANA DİLİNDE KONUŞACAK
Dark dizisi Almanca dilinde çekilmişti. 1899 dizisi ise her oyuncu kendi ana dilini konuşacak. Herkesin farklı dilde konuştuğu dizi izleyici için eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor.
1899 DİZİSİ OYUNCULARI
Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
- Emily Beecham
- Aneurin Barnard
- Andreas Pietschmann
- Miguel Bernardeau
- José Pimentã
- Isabella Wei
- Gabby Wong
- Yann Gael
- Mathilde Ollivier
- Jonas Bloquet
- Rosalie Craig
- Maciej Musiał
- Clara Rosager
- Lucas Lynggaard Tønnesen
- Maria Erwolter
- Alexandre Willaume
- Tino Mewes
- Isaak Dentler
- Fflyn Edwards
- Anton Lesser