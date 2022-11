1899 dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Dark ekibinden yeni bir gizem...

Netflix'te büyük ilgi çeken Dark dizisi yapımcılarının yeni dizisi 1899 8 bölümlük birinci sezonuyla izleyici ile buluştu. Dizinin kamera arkasında Dark'ın yaratıcılarından Baran Bo Odar ve Jantje Friese yer alıyor. Dark'tan bazı tanıdık simaların da bulunduğu 1899 dizisinin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...

1899 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

1899, Amerika'ya doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Netflix diziyi şu sözlerle tanıtıyor: 1899'da New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisi gizemli olaylar nedeniyle rotasını değiştirince, şaşkına dönen yolcular akılalmaz bir bilmeceyle karşı karşıya kalır.

Gerilim ve gizem dolu dizinin konusu şöyle: Yıl 1899. Göçmenleri taşıyan buharlı bir gemi, Avrupa'dan ayrılarak batıya doğru yola çıkar. Eski kıtanın dört bir yanından gelen yolcular, hem yeni bir yüzyıla hem de yeni bir ülkedeki geleceklerine dair benzer umut ve hayallere sahiptir. Ancak açık denizde sürüklenen bir göçmen gemisi bulmalarının ardından yolculukları beklenmedik bir yöne savrulur. Geminin güvertesinde onları bekleyen bilmece ise vadedilen topraklara yaptıkları yolculuğu dehşet verici bir kâbusa çevirecektir.

Baran Bo Odar, diziyle ilgili "Kendimizi tekrarlamak istemedik. 1899'la ikinci bir Dark yapmak istemediğimizi biliyorduk. 1899 çılgınca hızlı bir tempoya sahip. Gemi her zaman hareket halinde. Bu bir yolculuk ve gemide her şey her zaman hareketli" ifadelerini kullandı.

HER OYUNCU KENDİ ANA DİLİNDE KONUŞACAK

Dark dizisi Almanca dilinde çekilmişti. 1899 dizisi ise her oyuncu kendi ana dilini konuşacak. Herkesin farklı dilde konuştuğu dizi izleyici için eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor.

1899 DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Emily Beecham

Aneurin Barnard

Andreas Pietschmann

Miguel Bernardeau

José Pimentã

Isabella Wei

Gabby Wong

Yann Gael

Mathilde Ollivier

Jonas Bloquet

Rosalie Craig

Maciej Musiał

Clara Rosager

Lucas Lynggaard Tønnesen

Maria Erwolter

Alexandre Willaume

Tino Mewes

Isaak Dentler

Fflyn Edwards

Anton Lesser





1899 DİZİSİ FRAGMANI