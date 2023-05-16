Divanev'den baharda evinize yenilik ve ferahlık getiren dekorasyon önerileri!

Yenilikçi tasarımlarıyla her zevke ve her bütçeye uygun çözümler sunan Divanev’in yeni koleksiyonlarıyla evlerinizde yeniliğe ve ferahlığa yer açabilirsiniz.

Yataş Grubu’nun yurt içi ve yurt dışında hızla büyüyen mobilya ve uyku markası Divanev, sunduğu çözümlerle herkes için farklı bir öneri sunarken, bahar ve yaz sezonunda ev dekorasyonunda ferah bir etki yaratmak için önerilerde bulunuyor.

İşte o hayal ettiğiniz bahar ferahlığında bir ev dekorasyonuna ulaşmak için püf noktaları!

Doğal renkleri yaşam alanlarınıza taşıyın

Daha ferah bir yaşam alanı yaratmanın ipucu; doğallık ve sadelik. Pastel renklerin dinginliği, doğal ahşabın verdiği sıcaklık ve beyazın zamansızlığı.

Farklı renk paletleriyle, salonun tüm algısını değiştirebilir, doğal renkler, bej ve toprak gibi nötr tonlar tercih ederek ferah bir görünüm oluşturabilirsiniz.

İster klasik, ister modern. Tarzınız ne olursa olsun, doğal renklerin yanı sıra tercihe bağlı olarak enerji katacak bir renkte duvar boyası, berjer veya tekstil ürünleri kullanarak kendi içinde dekorasyon stilinize uyum ve denge katabilirsiniz. Üstelik iç mekan bitkileri kullanarak dekorasyonun bir parçası haline getirebilir, doğanın enerjisinden faydalanabilirsiniz.

Helis Koltuk Takımı

Livio Koltuk Takımı

Albero Pearl Yemek Odası

Silvia Koltuk Takımı

Helis Yemek Odası

Daha Geniş ve Ferah bir Görünüm için: Modülerlik ve Fonksiyonellik

Evlerin kendi tarzını yansıtmasının yanı sıra, rahat ve güvende hissettirmesi çok önemlidir. Özellikle küçük metrekarelerde maksimum oturum ve hareket alanı oluşturmak için köşe koltuklar çok kullanışlıdır. Modüler bir köşe ya da L koltuk takımıyla, klasik koltuklarla kullanılamayan alanları, salonlara katabilir ve ihtiyaca göre dekore edilmiş oturma alanları yaratabilirsiniz. Modülerlik ve fonksiyonelliği evlerle buluşturan Divanev, geniş ve ferah salonlar yaratmak için uyumlu modülleri bir araya getiren tasarımlar sunuyor.

Bu tarz oturma gruplarında, istenildiğinde parçaların yeri değiştirilebilir, ek modüllerle koltuk, yeni bir tasarımla salonunun yeni düzenine uyumlu hale gelebilir. Fonksiyonellikle tasarımı birleştiren sehpalar ve hareketli puflar bu tarz modüler koltukların olmazsa olmazları. Üstelik farklı renk seçenekleri ile koltuğunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirebilir, tarzınızı da yansıtabilirsiniz. Bu sayede küçük salonlarda bile tek bir düzene bağlı kalmadan, dekorasyona hareket katmak mümkün.

Marlet Köşe Takımı

Helis Köşe Takımı

Modülerliğin sunduğu kolaylıkla yaşam alanlarınızda ferahlığı hissedin

Birbirinden bağımsız kullanılabilen modülleri ile ihtiyaçlarınıza ve kişisel zevkinize uygun alanlar yaratmanıza olanak sunan sehpalar, konsollar ve TV üniteleri evlerde ferahlığı da yanında getiriyor. Farklı form ve boyutlara sahip modüler tasarıma sahip bu üniteler, farklı ölçülerdeki yaşam alanlarına da kolaylıkla uyum sağlarken yaşam alanı daha verimli kullanıldığı için ferahlığı da hissetmenizi sağlıyor.

HELİS Serisi

Yatak odasında açık renkler ve bol depolama alanı

Günün yorgunluğunu attığımız huzurla dinlendiğimiz yatak odamızın dekorasyonunda baş kahraman “yataklar”. Yatak odasının dekorasyonuna önce yatağınızı seçerek başlayın. Açık ve ferah tonlara sahip yatak başları, dingin ve huzurlu bir ortam yaratmanızı sağlarken, dilediğiniz renklerde aksesuarlarla ve duvar rengi ile odanızı kişiselleştirmenize imkan tanır. Üstelik Divanev’de tarzınıza uygun yatağın baza seçeneğinin olması, fazla eşyalarınız için yatak odanızda ekstra depolama alanı yaratmanız için büyük bir şans çünkü ferah bir yatak odasına sahip olmak ve rahat bir uyku deneyimi için öncelik “düzen” yani bolca depolama alanı!

Farklı metrekalere sahip yatak odaları için alternatif ölçülerde dolap ve kapak seçenekleri oldukça kurtarıcıdır. Özellikle mevsim geçişlerinde değişen giysiler için geniş iç hacme sahip dolaplar, bol çekmeceli şifonyerler yatak odalarına düzeni ve ferahlığı beraberinde getirir.

Yatak odasında ayna kullanımı da unutulmamalıdır. Aynalı dolap kapakları tercihi, hem ekstra bir boy aynası için yer ayırmaya gerek bırakmaz, hem de ışığı yansıttığı için yatak odanızı olduğundan daha da aydınlık ve geniş görünmesini sağlar.

Güne yatak odalarının sizi mutlu eden enerjisiyle uyanın

Doğal ahşap kullanımından, pastel renklere kadar ferahlığı yatak odasında hissetmek isteyenler için geniş seçenekler sunan Divanev, her tarza uygun ve ihtiyaca yönelik çözümleri ile yatak odası takımını değiştirmek isteyenler için doğru adres.

Tam zevkinize göre düzenlenmiş bu alanda rahat ve ferah bir uyku deneyimi yaşayabilir, yeni güne gözünüzü ilk açtığınızda yine odanızın sizi mutlu eden enerjisi ile uyanabilirsiniz.

LIVIO Yatak Odası Takımı

HELIS Yatak Odası Takımı

ALBERO PEARL Yatak Odası Takımı

RAVEL Yatak Odası Takımı

Özellikle yatak odalarında kullanacağınız pastel ve açık renkler hem iç açıcı bir görüntü verecek hem de yatak odanızı olduğundan çok daha geniş gösterecektir. Yatak örtüsü ve nevresim takımlarınızda da aynı rengin birkaç farklı tonunu kullanmanız yatak odanızda derinliği artıracak. Her renk mobilya ile uyum sağlayacak pastel ve açık renkler yatak odasındaki dinlendirici etkisi ile uyku deneyiminize de katkı sağlayacaktır.

AMELIA Yatak Örtüsü

OSHA Nevresim Takımı

Doğru halı ve aydınlatma seçimiyle yaz güneşini avantaja çevirin

Ev dekorasyonunun asıl tamamlayıcı unsuru doğru aydınlatma ve doğru halı seçiminden geçiyor. Konforunun yanı sıra ev dekorasyonunun en belirgin parçası olan halılar, Divanev’in geniş seçenekleri renk ve desen çeşitliliğiyle yaşam alanlarınızı yeniliyor. Sezonsal değişikliklerle halılardaki değişim evdeki atmosferi de etkiliyor. Örneğin bahar ve yaza geçiş aylarında halılarınızı ince tüylü ve açık renk daha doğal materyallere sahip halılarla yenileyerek evinize nefes aldırabilir ya da renkli bir halı tercihiyle yaklaşan yazın enerjisini evinize taşıyabilirsiniz.

Aydınlatma ürünleriyle salonunuzun dekorasyonunu tamamlayın

Oturma odaları için bir diğer olmazsa olmaz detay ise “aydınlatmalar”. Aydınlatma ürünlerinden lambader ya da sarkıt lambalar en az halılar kadar oturma odalarınızın dekorasyonunu tamamlamada büyük rol oynar. Divanev Aydınlatma Koleksiyonu, trendlerden ilham alan birbirinden farklı tasarımlarıyla salonları renklendirmekle kalmıyor aynı zamanda ışığın enerjisiyle tasarımın sadeliğini yaşam alanlarına taşımanıza yardımcı oluyor.

NİDUS aydınlatma ailesi

ELBERT Halı

PERİLA Halı

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