Evinizin dekorasyonunu tamamlamaya geliyorlar; rengarenk, desen desen duvar kağıtları farklı tasarımlar ile gönlünüzü çelecek. Üstelik artık silinebilir ve neme dayanıklı. Sökmesi ve takması da çok kolay.

Koltuklarınızı, lambalarınızı, raflarınızı, masa ve sandalyelerinizi özenle seçtiniz; evinizin dekorasyonu için her şey hazır. Yine de bir şey eksik… Duvarlar! Odanızın duvarları da dekorasyonun önemli bir parçası; evinizin atmosferini bir anda değiştirebilir; ferah, şık, özenli bir ev görünümüne kavuşmanızı sağlayabilir. Dekorasyon trendlerinde yükselişe geçen duvar kağıtları farklı tasarımlarla evlerinize geliyor. Evinizin havasını yenileyecek, renk renk, desen desen duvar kağıtları dekorasyonda yardımınıza koşacak.





Neden Duvar Kağıtları?

Duvar kağıdı denildiğinde aklımıza ilk gelen şey doksanların modası geçmiş dekorasyon unsuru. Doğrusu, son yıllardaki yeni nesil duvar kağıtları ile tanışmadan önce bunu düşünmeniz çok normal. Ancak gelişen teknoloji ile kendini yenileyen duvar kağıtları, artık silinebilir özellikli ve çok daha dayanıklı… Üstelik yapıştırmak da sökmek de eskisine oranla çok daha kolay. Öyle ki evde tadilat işlerinden hoşlanıyorsanız, bir iki gününüzü ayırarak kendi duvar kağıdınızı kendiniz yenileyebilirsiniz. Zamanın trendlerini yakalayan tasarım duvar kağıtları, birbirinden farklı seçenekler ile farklı zevklere hitap ediyor. Siz de kendi zevkinize, evinizin dekorasyonuna uygun duvar kağıdınızı rahatlıkla bulabilir, yaşam alanınızı duvarlarınızın şıklığı ile tamamlayabilirsiniz.





Evde tadilat yapmayı seviyorsanız, birkaç gününüzü ayırarak kendi duvar kağıdınızı kendiniz yenileyebilirsiniz.





Duvar Kağıdı Trendleri

Dünyada tasarım ürünlerin yaygınlaşması, tasarımcıların artması ve tasarım ürünlere ulaşımın kolaylaşması, duvar kağıdı alanında da değişime neden oldu. Teknolojideki gelişmeler ile birleşince de birbirinden şık ve kullanımı kolay seçenekler ortaya çıktı. Üç boyutlu duvar kağıtları ile mekanınıza eşsiz bir atmosfer katabilir, geometrik şekiller ile modern bir hava yaratabilir, grafiti tasarımları ile sokak sanatını evinize taşıyabilirsiniz… İşte dünyadaki duvar kağıdı trendleri!





Üç Boyutlu Duvar Kağıtları

Üç boyutlu duvar kağıtları, dekorasyon konusundaki son harikalardan biri. Dar alanları olduğundan çok daha geniş gösteren bu duvar kağıtları ile mistik bir ambiyans yaratabilir veya odanızı peri masallarına açabilirsiniz. Evlerde oldukça farklı bir atmosfer yaratabilen bu tasarım harikaları, stilinizi yansıtmaya geliyor.





Ahşap Görünüm

Evinde doğal görünümlü bir şıklık arayanlar, evinizin duvarlarını ahşap kaplatma maliyeti ve zorluğundan kaçınmak mümkün. Çünkü duvarınızı kaplatmaya gerek kalmadan, ahşap desenli duvar kağıtları ile ahşap görünümüne çok daha pratik ve ekonomik bir yöntemle kavuşabilirsiniz. Üstelik farklı renk ve desen seçenekleri de mevcut. İster beyaz ahşap, ister kahverengi, ister siyah; bu duvar kağıtları tam size göre.





Modernden Vazgeçmeyenlere; Çizgili ve Kareli Tasarımlar

Eviniz, sizin zevklerinizin aynasıdır. Modern bir görünümden yana iseniz, çizgili ya da kareli tasarımlar tam size göre demektir. Üstelik çizgili duvar kağıtları tercih ediyorsanız, evinizin şekline göre yatay ya da dikey tercihler yapabilirsiniz. Yatay çizgiler evinizi daha geniş; dikey çizgiler ise tavanınızı daha yüksek gösterir. Kareli duvar kağıtları ise modern olmanın yanı sıra masalsı bir etki yaratacaktır.





Dikey çizgili duvar kağıtları evinizin tavanını daha yüksek gösterir.





Retro Dekorasyonun Tamamlayıcısı; Puantiyeli ve Çiçekli Tasarımlar

Çiçekli duvar kağıtları en çok tercih edilen duvar kağıdı seçeneklerinden biri. Yaşam alanlarımıza retro bir hava katan çiçekli tasarımlar ile eviniz canlanacak, içiniz açılacak. Retro sevmiyorum ama çiçekten vazgeçemiyorum diyenler için de modern çiçek tasarımları bulmak mümkün. Retro sevenlerin vazgeçilmezi puantiyeler ise artık duvarlarımıza taşındı. Farklı renk seçenekleri ile odanıza altmışlardan bir esinti katmaya hazır olun.





Yaşam alanlarımıza retro bir hava katan çiçekli tasarımlar ile eviniz canlanacak.





Tamamlayıcı Tasarımlar

Duvar kağıdı kaplatmak istiyorsunuz, ancak duvarlarınızın renginden de vazgeçmek istemiyorsunuz. Artık badana mı duvar kağıdı mı ikiliğine bir nokta koyan tasarımlar mevcut. Odanızın bir duvarında, diğer duvarların rengini tamamlayan ve onlar ile kontrast oluşturan bir duvar kağıdı kullanabilirsiniz. Birçok tasarımda sadece dışarı taşan kolonlarda duvar kağıtları kullanıldığını, duvar kağıdına uygun renkteki badana ile dekorasyonun tamamlandığını görmek mümkün. Siz de duvar renginizden vazgeçmeden duvarlarınızı renklendirebilir, canlı bir şıklık yaratabilirsiniz.





