Espresso makinesi ile artık cafelere gitmeden evinizde, dilediğiniz zaman dilediğiniz gibi leziz bir espresso yapmak mümkün. Espreeso makinesi türleri ve nasıl espresso hazırlanıra kadar bir rehbere ihtiyacınız varsa bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Kimilerine göre kahvesiz güne başlamak imkansız. Kimilerine göre ise gün içerisinde keyif almanın en iyi yolu. Fakat herkes için ortak bir şey var ki o da büyüleyici lezzeti. Neyse ki artık bunun için cafelere gitmek zorunda değiliz. Espresso makinesi veya diğer kahve makinelerini eve alıp, kendi kahveni yapmak artık yeni trend. Kendi yaptığınız espresso kadar daha leziz bir şey olabilir mi? Ev tipi espresso makinelerinin yaygınlaşmasıyla artık espresso bir vazgeçilmezimiz haline geldi.





Espressoyu Nasıl Seversiniz?

Bu noktada ev tipi espresso makinelerinin otomatik, yarı otomatik ve manuel olmak üzere üç gruba ayrıldığını söyleyebiliriz. Yapım süresince fazla vakit harcamak istemeyenler için tam otomatik espresso makinesi ideal bir tercih olabilir. Tam otomatik ve kapsüllü makineler sizi biraz sınırlayabilir ama hızlıca hazırlamak isteyenler için ise uygundur.



Yarı otomatik ve manuel espresso makineleri, içinizdeki baristayı konuşturabileceğiniz müdaheleye daha çok açık makinelerdir. Çünkü bu noktada filtreyi, suyun basıncı, akış süresini vb birçok dinamği kendiniz belirliyorsunuz.







Espresso Makinesini Yakından Tanıyın!

Ev tipi espresso makinesi hangi parçalardan oluşur biraz yakından tanımakta fayda var. Ev tipi espresso makinelerinde birden fazla su akan başlık sayısı vardır. Bu başlığa bağlanan ve içine dilediğiniz kahve çekirdeklerini doldurduğunuz porta filtre denen, kaşık gibi tutulan bir bölme vardır. Çektiğiniz veya çektirdiğiniz kahve çekirdeklerini porta filtre içerisine koyup düzleşecek şekilde bastırabileceğini tamper adı verilen bir aparatınız olmalı. Bu, suyun kahve içinde dengeli hareket etmesi için kahve içerisindeki havayı ortadan kaldırmaya yarayan bir işlemdir. Süt ısıtmak ve köpürtmek için de bir adet buhar kolu bulunmaktadır. Burayı kahve hazırladığınız her an temiz tutmanız oldukça önemlidir.





Espresso Makinesi İle Nasıl Espresso Hazırlanır?