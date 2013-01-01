Evinizdeki renkler ruhunuza dokunuyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ruh haliniz, evinizin dekorasyonuna da yansıyor...

Yazı: Yaprak Çetinkaya / EvBahçe



Evinizi dekore ederken sadece renklerin birbiri ile uyumunu değil, ruh haliniz üzerindeki etkilerini de göz önüne alın. Böylece yatak odanızdaki mor tonları ile daha rahat uyuyabilir, yemek odanızdaki turuncularla daha neşeli sofralar kurabilir ve mutfağınızdaki mavi ile daha kolay diyet yapabilirsiniz.



Renklerin ruh hali üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler oluşturduğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Yapılan çalışmalarda araştırmacılar renklerin sinir sisteminin duygusal uyarılmadan

sorumlu bölümlerini direkt olarak etkilediğini gördüler. Psikolog Ayben Ertem, bu etkinin oluşumunu şöyle açıklıyor; “Gözlerimiz bir renge odaklandığında beynimizden, bizi fiziksel ve duygusal seviyede etkileyen çeşitli kimyasallar salınıyor. Örneğin kırmızı bir odadaysanız kalp atışları artıyor ve beyinde agresyon (engellenme halinde ortaya çıkan öfke ve saldırgan davranma eğilimi) ve yüksek enerjiyle ilişkili kimyasallar salınıyor, sarı renk ise serotonin denilen bir kimyasalın salınmasına sebebiyet vererek iyi hissettiriyor.” Psikolog Ertem özel ilgi alanı olan renkler konusunda bizi aydınlattı.



