Dijital çağda aşık olma rehberi: Online Flört Online Romantizm kitabı okuyucu ile buluştu

Dijital dünyada milyonlarca kişi teknolojiyi kullanarak online buluşuyor, flört ediyor, ilişkilere başlıyor ve sonlandırıyor… Tüm dünyanın dijitalleşmesi ile ilişkide yeniden oluşan kurallara farklı bir açıdan bakan İrem Hattat’ın, İlişkilerimizin Değişen Dünyası: Online Flört Online Romantizm Kitabı okuyucu ile buluşuyor.

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The Kitap Yayınları tarafından raflarda yerini alan eser, dijital çağda aşık olmak, kendini sevmek, sevilmek ve yakınlaşmanın değişimi üzerine bilgileri, görüşleri ve çıkarımları ele alırken, gerçek hayatta ilişkileri iyileştirmeye yönelik bir yol haritası sunuyor.

İlişki ve aile danışmanı İrem Hattat, online flört şiddetinden, ilişkileri bozan teknoloji bağımlılığına ve dijital aşkın ilişkilere getirdiği olumsuzluklara kadar birçok konuyu ele alıyor. Adım adım online flört uygulaması kullanmaktan, ilişkiyi yaşamaya, ayrılmaya ve yeniden başlamaya kadar önerilerin bulunduğu kitapta, yaşam biçiminden mutsuz eşlerin, kendini duygusal yönden yoksun, reddedilmiş, terk edilmiş hisseden yıpranmış ilişkilerin taraflarının bu durumla nasıl mücadele edileceğini anlaşılır bir dille okura sunuyor.

Kapsamlı önerileriyle ilişkilerinize ışık olacak

Dijital çağda ilişkileri odağına alan İlişkilerimizin Değişen Dünyası: Online Flört Online Romantizm Kitabı, Makineden sevgili olur mu? Online ilişkiler offline ilişkilerin yerini alabilir mi? Sanal alemde, gerçek dünyada olduğu gibi, flört yeteneği dış görünüşe mi bağlı? gibi soruları ve “Online flört şiddeti ve başa çıkma yolları”, “Eşiniz bunları yapıyorsa sanal dünyada aldatıyor olabilir” konularıyla ilişkilere ışık tutuyor.