Dünyanın en elit dadıları bu okulda eğitiliyor: Yıllık, ne kadar kazanıyorlar?

Birleşik Krallık'ın en seçkin dadıları, İngiltere'deki Norland College'da üç yıl eğitim görüyor. Insider'ın haberine göre bu elit dadılar, Norland Koleji'nden mezun oldular ve bu yüzden onlara Norland dadıları deniyorlar. Habere göre erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında lisans dereceleri aldılar.

İngiltere'deki dört yıllık program, üç yıllık eğitimi ve bir yıl aile yanında yerleştirmeyi içeriyor. Yıllık 21.000 $ ile Norland, Birleşik Krallık'taki en pahalı kolejler arasında ve hatta Oxford ve Cambridge Üniversitesi'nden daha pahalıdır.

Norland Müdürü Dr. Janet Rose, Insider'a "Bir yıl içinde, aslında yılda ortalama 40.000 £ (Yaklaşık 930 bin TL) kazanıyorlar. Yani yirmili yaşlarının başındaki genç bir kişi, muhtemelen gelecek vadeden bir muhasebeci veya avukattan daha fazla para kazanıyor. Yani, bu açıdan bakıldığında, o öğrenci kredilerini gerçekten geri ödeyebiliyorlar" diyor.

Insider, "Norland derecesine sahip bu dadılar, tipik olarak İngiltere'nin kraliyet ailesi gibi yüksek profilli müşteriler için çalışmaya devam ediyor. Ve yılda 170.000 $ kazanabilirler. Birleşik Krallık'taki ortalama dadı maaşının dört katı" diyor.

Norland dadıları ayrıca paparazziler ve siber saldırılar gibi diğer tehditlerle başa çıkma konusunda da eğitim alıyor.

Norland College , web sitesinde eski askeri istihbarat görevlilerinin siber güvenlik ve çevrimiçi potansiyel risklerin nasıl değerlendirileceği konusunda dersler verdiğini söylüyor.

Norland dadıları ayrıca kendilerini ve bakımları altındaki çocukları potansiyel saldırganlardan veya kaçırma girişimlerinden korumak için eğitilirler. Norland'ın web sitesine göre, okullarının başında öğrenciler 7. derece Tae Kwon-Do Kara Kuşak tarafından öğretilen 3 saatlik bir nefsi müdafaa kursu alıyorlar. Öğrenciler, bir yandan bebek arabasında veya yaya olarak çocukları korurken bir yandan da bir saldırganla nasıl mücadele edileceğine odaklanarak son yıllarındaki nefsi müdafaa eğitimlerini yeniden gözden geçirirler.

Bir Norland dadı, dövüş becerilerini nasıl kullanması gerektiğini anlatıyor...

Norland mezunu Alice, "Ne yazık ki, bir adamın eskiden baktığım küçük kızı almaya çalıştığı bir deneyim yaşadım. Ama o kadar iyi eğitilmiştik ki..." diyor.

Norland'daki öğrenciler, çocuklar için suşi de dahil olmak üzere çok çeşitli yiyecekler pişirmeyi öğrenirler. Norland, öğrencilere, düğme tamirinden nakış işlemeye ve baktıkları çocuklarla sıfırdan proje oluşturmaya kadar çeşitli el ve makine dikişi becerilerini öğretiyor.

Norland College, Emily Ward'un okulu ilk açtığı 1892'den beri dadı yetiştiriyor.

Insider'a göre Norland dadı üniforması tertemiz tutulmalıdır. Üniformaları 1892'den beri biraz değişmiş olsa da, Norland dadılarının hala mütevazı üniformalar giymesi bekleniyor. Buna beyaz yakalı ve kollu bej bir elbise, "N" işlemeli kahverengi melon şapka, kısa beyaz eldivenler ve kahverengi bağcıklı brogue ayakkabılar dahildir. Dadıların her zaman şık görünmeleri ve üniformalarını kusursuz durumda tutmaları beklenir.

Üçüncü sınıf öğrencisi Freja, Insider'a "Üniformayı kesinlikle çok çekici buldum" dedi. "Bence bu üniformayı giymenin bir anlamı var, demek istediğim, 125 yılı aşkın bir mirası temsil ediyorsun ve bu üniforma çok şey ifade ediyor. Bu, son derece eğitimli olduğumuz ve yaptığımız şeyi yapma konusunda gerçekten tutkulu olduğumuz anlamına geliyor." dedi.