Ebru Erensoy’dan Kanlı Ay: Varoluş ve özgürlüğün destansı hikayesi

Edebiyat dünyasında epik türün başarılı örnekleri arasında yerini alan Ebru Erensoy’un ilk romanı Kanlı Ay, hayal kırıklıklarından kaçarken kendini zamanın çarklarında nefes kesen bir serüvenin içinde bulan Esra’nın yolculuğunu anlatıyor.

KONUSU

Yaşamındaki kayıplarının hüznünden kaçmaya çalışan Esra beklenmedik bir anda ve tam da ayın kırmızıya büründüğü o gece çılgın bir kadınla karşılaşır. Yarı meczup ve korku veren bu kadınla mücadele ederken ne olduğunu anlayamadan kendisinden geçer. Gözlerini açtığında zaman atlamış ve kahramanımız kendini Osmanlı hanedanlığı döneminde bulmuştur. Hükümranlığı boyunca tarih yazan Kanuni Sultan Süleyman yeni ölmüş ve imparatorluk gizemli olayların tam ortasında var olma mücadelesi vermektedir…

Zaman perdesinin aralanıp tarihe yolculuğun başladığı ve kahramanın varoluşa dair derin izler bulduğu bu destansı hikaye, Kelt mitolojisinden ilham alan fantastik öğeleri ve akıcı anlatımıyla okurun heyecanını son ana kadar yüksek tutmayı başarıyor. Güçlü edebi dili, zengin betimlemeleri ve her yaştan okurun anlayacağı sadelikle bezenmiş anlatımıyla dikkat çeken Kanlı Ay, okurları derin bir ruhsal yolculuğa davet ediyor.

EBRU ZÜBEYDE ERENSOY KİMDİR?

1975 yılında Zonguldak’ta doğan Ebru Z Erensoy. İlk, orta ve lise eğitimimi Zonguldak’ta tamamladı. 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Erensoy, çeşitli banka iştiraklerinde yönetici kademesinde yer aldıktan sonra özel bir eğitim için Amerika’ya gitti. Türkiye’ye döndükten sonra finansal alanda kariyerine devam eden Ebru Erensoy çalışma hayatına 2002 yılında kurdukları aile şirketinde devam etti. Yaşamı boyunca insan hikayelerine ilgi duyan ve insanı anlama motivasyonuyla Sosyoloji bilimine merak saran Erensoy, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim aldı. Lise yıllarında keşfettiği yazma tutkusunu Müjdat Gezen yaratıcı yazarlık atölyesinde aldığı eğitimlerle perçinleyen Erensoy, sosyoloji eğitimiyle kazandığı farkındalığın katıldığı yazı atölyeleriyle yazarlık yönüne katkı sağladığını düşünüyor. Ebru Z Erensoy, tarih ve mitolojiden esinlenerek kaleme aldığı ilk romanı Kanlı Ay’la başlayan yazarlık serüvenine yeni ve özgün eserlerle devam etmeyi hedefliyor.