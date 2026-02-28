Eda Ece ve Kaan Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı “Sonunda Sen” filminin yayın tarihi belli oldu
Ekranların popüler dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı "Sonunda Sen" filmi, Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ın başrolünde 27 Mart’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.
Elele Online
Başrollerini Eda Ece ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı, merakla beklenen "Sonunda Sen" filminin yayın tarihi netleşti. Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılarıyla tanınan senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Doğa Can Anafarta’nın oturduğu O3 Medya imzalı yapım, 27 Mart tarihinde Netflix'te yerini alacak.
ASLI İLE YILDIRIM'IN AŞK HİKAYESİ
Romantik komedi türündeki film, reklam dünyasında başarılı bir kadın olan Aslı ile Yıldırım’ın yollarının kesişmesiyle başlayan bir aşk hikayesini konu alıyor. Bir kısmı Urla’nın doğal atmosferinde çekilen yapımın geniş oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Seren Şirince, Onur Gözeten, Pelin Uluksar, Kürşat Demir, Mekin Sezer ve Atilla Şendil bir araya geliyor.