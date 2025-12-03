EFENDY | İstanbul yeni menüsünü dostlarının masasına açtı

Şef Somer Sivrioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen akşamda gastronomi, sanat, moda ve medya dünyasından birçok isim bir araya gelirken; yeni menü, mevsim odaklı yorumları ve detaylı gastronomik akışıyla konuklardan büyük ilgi gördü.

Gecede ayrıca EFENDY’nin yeni topluluk yapısı EFENDY-ler ilk kez tanıtıldı. Mevsimsel dokunuşlarla hazırlanan yeni menü, kök sebzeler, tütsülü dokular ve derin ama temiz aromalarla somutlaşan bir sonbahar-kış hikâyesi sunuyor. Her tabak tanıdık geçmişlere selam verirken modern bir yorumla yeniden kuruluyor; menü akışı acele etmeyen, sohbeti ve paylaşımı odağına alan bir ritimde ilerliyor.

YENİ MENÜ İLE DEĞERLİ İSİMLERİ AĞIRLADI

EFENDY | İstanbul, sonbahar-kış sezonu için hazırladığı yeni menüsünü özel bir davetle ilk kez dostlarına sundu. Şef Somer Sivrioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen akşam, gastronomi dünyası, sanat, moda ve medya çevrelerinden değerli isimleri bir araya getirerek sıcak, samimi ve paylaşım odaklı bir atmosfer yarattı.

Etkinlikte hem yeni menü deneyimlendi hem de EFENDY’nin yeni topluluk yapısı ‘EFENDY-ler’ ilk kez tanıtıldı. Yeni menü, mevsimin kök sebzelerini, tütsülü dokuları ve derin ama temiz aromaları merkezine alarak sonbahar-kış ruhunu farklı bir yorumla sofraya taşıyor. Her tabak, geçmişten tanıdık tatları bugüne ait çağdaş bir yaklaşımla yeniden kuruyor; menü akışı ise acele etmeyen, sohbetin doğal ritmine alan açan bir tempo sunuyor.

GECEYE KATILANLAR

Geceye Mustafa Alabora - Banu Zeytinoğlu, Ferruh - Sibel Karakaşlı, Burak Yeter, Çağla Ilıcalı, Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Gülper Özdemir, Enis Güner, Lamia-Bünyamın Aydın, Cem Mirap, Levent Erden, Hazer Amani, Yağız İzgül, Gökay Gündoğdu gibi isimlerin yanısıra MasterChef yapımcıları ve geçmiş sezonlardan MasterChef yarışmacıları katıldı.

"YENİ MENÜMÜZÜ İLK KEZ DOSTLARIMIZIN MASASINDA AÇIYORUZ"

Konuklar hem yeni menüyü deneyimledi hem de EFENDY’nin “misafir değil, yol arkadaşı” anlayışıyla oluşturduğu yeni topluluk modeli EFENDY-ler hakkında ilk bilgileri aldı. Şef Somer Sivrioğlu, davette yaptığı konuşmada menünün her 3-4 ayda bir yenilendiğini ve bu özel buluşmaların bundan sonra düzenli bir ritimle devam edeceğini belirtti: “Yeni menümüzü ilk kez dostlarımızın masasında açıyoruz. Bu akşam burada olan herkes ailemiz, dostumuz. İstiyoruz ki bu sofrada yeni tatları birlikte keşfederken birbirleriyle de yeni dostluklar kurulsun.”

EFENDY'NİN GLOBAL YOLCULUĞU

Sivrioğlu ayrıca EFENDY’nin global yolculuğuna dair bilgiler de paylaştı. Avustralya’daki büyük operasyonun devam ettiğini, ortakların Sydney’de yakında açılacak olan Hamsi restoranı için yoğun şekilde çalıştığını aktardı. Dubai’de süren bir başka projenin yanı sıra, Türkiye’de yakın zamanda hayata geçmesi planlanan yeni bir lokasyonun hazırlıkları da sürüyor. Uzun zamandır hayalini kurduğu Asya mutfağı projesinin de doğru zaman geldiğinde hayata geçeceğini belirtti.

Akşam boyunca davet, EFENDY’nin sıcak ve yakın atmosferiyle bütünleşerek keyifli bir paylaşım alanı yarattı. Yeni menünün ilk kez deneyimlendiği bu buluşma, aynı zamanda EFENDY-ler topluluğunun tanıtıldığı özel bir başlangıç niteliği taşıdı.