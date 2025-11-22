Ekranlara gelmeye hazırlanıyor: 'Rüya Gibi'den yeni tanıtım

SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin yayınlanan yeni tanıtımı heyecanı zirveye taşıdı.

İşte 'Rüya Gibi'nin 4'üncü tanıtımı...

KONUSU

Yayınlanan tanıtımda; İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken Tarık'ın (Celil Nalçakan) yıllardır kendisini aldattığını öğrenen Aydan'ın (Seda Bakan) altüst olan hayatı, gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş) ile tanışmasıyla değişiyor.

Dizinin eğlenceli dünyasından görüntülerin yer aldığı tanıtım, sıcak mahalle atmosferi ve samimi dostluklarıyla izleyicinin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.

OYUNCU KADROSU

Senaryosunu; Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in yazdığı, yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in yürüttüğü 'Rüya Gibi'nin oyuncu kadrosunda ayrıca; Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.