Elele dergisi, haziran ayına oyuncu Burcu Kara ile merhaba diyor!

Sürdürülebilirlik ve modanın güçlü bağlarından ortaya çıkan doğaya saygılı girişimler, yazı şehirde karşılayanlar için sokak modası, ‘yazlıkçı olma’ halinin stil oyunlarıyla buluşması ve 2022 yaz trendlerine dair çok daha fazlası moda sayfalarımızda sizi bekliyor.

Kalıcı makyaj uygulamaları, yepyeni bir keşif Volumetrix Beslenme, güneş kremleri, en yeni güzellik uygulamaları ise güzellik sayfalarımızda.

Peki, bu yaz rotamızı nereye çeviriyoruz? Bir karavana sığdırdıkları özgür yaşam tarzlarına hayran olduğumuz Friends Bus Life ile harika bir maceraya doğru yola çıkıyoruz!

Elele mayıs sayısı çıktı!

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