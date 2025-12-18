'Emily in Paris' 5. sezonu Netflix'e ne zaman geliyor?

Romantik komedi dizisi "Emily in Paris"in 5. sezonu bu hafta Netflix'te başlıyor. "Emily in Paris" dizisinin 5. sezonunun 18 Aralık'ta Netflix'te yayınlanması planlanıyor.

YENİ SEZONDA İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

İzleyicileri büyük bir heyecanla karşılayan tanıtımda, Lily Collins’in canlandırdığı Emily Cooper'ın artık sadece Paris'le sınırlı kalmayıp, Roma ve Venedik'e uzanan yepyeni bir maceraya atıldığı görülüyor. Yeni sezonun izleyicilere İtalyan güneşi altında yaşanan tutkulu bir aşk, unutulmaz gondol gezileri, yol maceraları ve ışıltılı partiler vaat ettiği belirtiliyor.

Dizinin yaratıcısı Darren Star, yeni sezonun ruhunu "Emily in Paris’in beşinci sezon çekimlerine ebedi şehir Roma’da başlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Paris’in çatılarından Roma’nın antik kalıntılarına uzanan bu yolculuğu paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" sözleriyle özetledi. Çekimlerin bir kısmının, İtalya'nın eşsiz güzellikteki şehirlerinden Venedik'te, ünlü Danieli Sarayı'nda tamamlandığı da gelen bilgiler arasında.

EMİLY İN PARİS OYUNCULARI

Lily Collins ve Francesco Franceschini'ye, hayranların çok sevdiği eski kadrodan Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie) gibi isimler eşlik etmeye devam edecek. Bu sezonda dikkat çeken yeni bir isim ise ünlü oyuncu Minnie Driver oldu. Driver, Emily’nin patronu Sylvie’nin kraliyet dostu olan Prenses Jane karakterine hayat verecek.