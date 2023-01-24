Erkeğe Güven Olmaz (EGO) dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? EGO'nun yayın tarihi belli oldu

FOX TV'nin yeni dizisi EGO (Erkeğe Güven Olmaz) için geri sayım başladı. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu ise Erkan Birgören ile Tuna Görgün’ün kaleme aldığı “Ego”nun yayın tarihi belli oldu. Dizinin konusuna, oyuncularına ve fragmanına yakından bakalım...

EGO dizisi künye

Kanal: FOX

Yayın günü: 5 Şubat Pazar 20:00

Dizinin özeti: Büyük bir borca giren Erhan’ın (Alperen Duymaz) kaderini patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif değiştirir.

Başrol oyuncuları: Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Rüya Helin Demirbulut

Yönetmen: Doğa Can Anafarta

Senaryo: Erkan Birgören ve Tuna Görgün

Erkeğe Güven Olmaz (EGO) dizisi konusu nedir?

Dizide; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

Erkeğe Güven Olmaz (EGO) ne zaman yayınlanacak?

FOX TV'nin iddialı dizisi Erkeklere Güven Olmaz (EGO), 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

Erkeğe Güven Olmaz (EGO) dizisi oyuncuları

Erkeğe Güven Olmaz (EGO) dizisi oyuncu kadrosunda;

Alperen Duymaz,

Melisa Aslı Pamuk,

Ahmet Kayakesen,

Rüya Helin Demirbulut,

Tuna Orhan,

Hülya Gülşen Irmak,

Derya Beşerler,

Can Adalıer,

Emirhan Dönmez,

Naz Sayıner,

Ahmet Şeninak,

Erdal Küçükkömürcü gibi başarılı isimler yer alıyor.

Erkeğe Güven Olmaz (EGO) tanıtım fragmanı