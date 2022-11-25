Esaret dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeni bir dizi izleyici ile buluştu

2022 yılında pek çok yeni dizi izleyici ile buluştu, kanalların dizi rekabeti sürüyor. Ayhan Özen ve Serkan Mut'un yönetmen koltuğunda oturduğu Esaret dizisi de Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşmaya başlayan yeni diziler arasında. Dizinin başrolünde 1996 yapımı 'Çılgın Bediş'te, Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun var. Bu makalede Esaret dizisinin künyesi ve konusuna mercek tutuyoruz.

Esaret dizisi hangi günler yayınlanıyor?

Başak Yazı Odası’nın senaryosunu kaleme aldığı ve Karamel Yapım imzasını taşıyan

Esaret dizisi hafta içi her gün saat 20:00’da Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Esaret dizisinin konusu nedir?

Kanal, dizinin konusunu şöyle paylaşıyor: Demirhanlı Konağı acı bir haberle sarsılır. Ailenin lideri, kudretli Orhun Demirhanlı’nın ikiz kız kardeşi, görev için gittiği Afrika’da korkunç bir cinayete kurban gider. Kız kardeşini almak için gittiği Afrika’da acı gerçekle yüzleşen Orhun, kardeşinin katillerini cezalandırmayı kafasına koyar.

Afrika’dan dönerken içinde kor bir ateş, yanında ise köle bir kız olan Hira vardır. Bundan sonra ne dünya eskisi gibi olacaktır ne de Orhun Demirhanlı… Kader, çöl rüzgârlarını İstanbul’a kadar sürüklerken; bir mağrur ile bir mağdur aynı yoldadır artık. Ve ‘esaret’ başlamıştır bir kere.

Esaret dizisi oyuncuları kimler?

Cenk Torun ile Mahassine Merabet ikilisinin başrolünü üstleneceği Esaret dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan isimler şu şekildedir: