Ben Gri dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?
Türkiye'de ses getiren bir açılışla yayın hayatına başlayan Disney Plus'ta çok konuşulan dizilerden biri 'Ben Gri' bugün başlıyor. Başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan'ın yer aldığı 'Ben Gri' dizisini mercek altına aldık. İşte Ben Gri dizisinin konusu, künyesi ve oyuncuları...
Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği Ben Gri dizisi 16 Kasım 2022'de ilk 2 bölümüyle Disney Plus'ta izleyici ile buluşuyor. 8 bölümle izleyici karşısına çıkacak dizinin hikayesi Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait. 'Ben Gri'nin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ile Durul Taylan’ın oturuyor. Bu makalede 'Ben Gri'nin konusu, oyuncuları ve künyesine bakıyoruz.
İçindeki siyah ve beyaz savaşır, gri kazanır.— Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) November 16, 2022
Orijinal dizi #BenGri ilk 2 bölümüyle şimdi Disney+'ta. pic.twitter.com/GrozVT1Fcn
BEN GRİ DİZİSİNİN KÜNYESİ
Yayın tarihi: 2022
Tür: Drama, gerilim, suç
Yönetmen: Yağmur Taylan, Durul Taylan
Başroller: Timuçin Esen, Ebru Özkan
BEN GRİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ben Gri, kızının başına gelen bir olay sonrası hayatı değişen saygın bir avukat olan Fuat'ın hikayesini konu ediyor. Kızının yaşadığı olayın intikamını almak isteyen Fuat, bu sırada esrarengiz bir mesaj alır. Bu mesaj Fuat'ın kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesine neden olur.
Disney Plus, diziyi şöyle özetliyor: Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat'ın hayatı kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişir. Kızının intikamını almak isteyen Fuat'ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.
BEN GRİ DİZİSİ OYUNCULARI
- Timuçin Esen
- Ebru Özkan
- Alican Yücesoy
- İlayda Akdoğan
- Buçe Buse Kahraman
- Mücahit Koçak
- Onur Bilge
- Selin Kahraman
BEN GRİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ben Gri dizisi 16 Kasım Çarşamba günü Disney Plus Türkiye'de izleyicilerle buluşacak.
BEN GRİ DİZİSİ FRAGMANI