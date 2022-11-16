Ben Gri dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği Ben Gri dizisi 16 Kasım 2022'de ilk 2 bölümüyle Disney Plus'ta izleyici ile buluşuyor. 8 bölümle izleyici karşısına çıkacak dizinin hikayesi Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait. 'Ben Gri'nin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ile Durul Taylan’ın oturuyor. Bu makalede 'Ben Gri'nin konusu, oyuncuları ve künyesine bakıyoruz.

İçindeki siyah ve beyaz savaşır, gri kazanır.



Orijinal dizi #BenGri ilk 2 bölümüyle şimdi Disney+'ta. pic.twitter.com/GrozVT1Fcn — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) November 16, 2022

BEN GRİ DİZİSİNİN KÜNYESİ

Yayın tarihi: 2022

Tür: Drama, gerilim, suç

Yönetmen: Yağmur Taylan, Durul Taylan

Başroller: Timuçin Esen, Ebru Özkan

BEN GRİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ben Gri, kızının başına gelen bir olay sonrası hayatı değişen saygın bir avukat olan Fuat'ın hikayesini konu ediyor. Kızının yaşadığı olayın intikamını almak isteyen Fuat, bu sırada esrarengiz bir mesaj alır. Bu mesaj Fuat'ın kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesine neden olur.

Disney Plus, diziyi şöyle özetliyor: Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat'ın hayatı kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişir. Kızının intikamını almak isteyen Fuat'ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.

BEN GRİ DİZİSİ OYUNCULARI

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Alican Yücesoy

İlayda Akdoğan

Buçe Buse Kahraman

Mücahit Koçak

Onur Bilge

Selin Kahraman

BEN GRİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ben Gri dizisi 16 Kasım Çarşamba günü Disney Plus Türkiye'de izleyicilerle buluşacak.

BEN GRİ DİZİSİ FRAGMANI