Eşref Rüya’da Nisan ve Eşref’in büyük aşkı bitiyor mu?

Eşref Rüya, bu akşam 20:00'de Kanal D ekranlarına gelecek. Dinçer’in yanında kendisini madara ettiği gerekçesiyle Nisan’a öfkeli olan Eşref “Sen söyleyeceklerini söyledin. Kariyerinde başarılar” diyerek köprüleri atacak. “Bizim seninle yarınımız yok. Bugünümüz var” sözüyle kalbinden vurulan Nisan ise Eşref’e “Ben bitirmedim. İzin vermiyorum. Sen de bitiremezsin” cevabıyla adeta aşk raconu kesecek.

EŞREF VE NİSAN'A NE OLACAK?

Çarşamba akşamlarının rakipsiz dizisi Eşref Rüya’nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti. Fonda Kibariye’nin Tefo ve Sefo iş birliği ile seslendirdiği “Yak Gel” isimli şarkısının yer aldığı fragmanda Eşref ve Nisan arasındaki fırtınalı aşkın kasırgaya döndüğü görüldü.

Nisan’ın Dinçer’i seçmesiyle yıkılan Eşref’in soluğu Çiğdem’in yanında alması şaşırttı. Bunu öğrenen Nisan’ın gözyaşlarına boğulduğu tanıtımın finalinde ikilinin hesaplaştığı sahne “Büyük aşk bitiyor mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı