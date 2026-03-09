Eşref Rüya’nın Ceren’i Gökçem Çoban diziden ayrılıyor

Eşref Rüya'da Nisan'ın yakın arkadaşı olan Ceren karakterinin iddialı dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacağı öğrenildi.

'EŞREF RÜYA' CEREN NEDEN AYRILIYOR?

Çoban'ın dizi ekibiyle herhangi bir anlaşama vs sorunları nedeniyle olmayıp, dizideki rolü bittiği için diziden ayrılacağı öğrenildi.

'EŞREF RÜYA' DİZİSİNİN CEREN'İ GÖKÇEM ÇOBAN KİMDİR?

Sevilen dizi Eşref Rüya'da Ceren rolü ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Gökçem Çoban, 4 Ağustos 2000’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Aslan burcu olduğu bilinen güzel oyuncu Gökçem Çoban, Üniversite'yi İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde okumuştur.

Tiyatro oyunculuğuna karşı kabiliyetli olduğu bilinen Çoban oyunculuk kariyerine ilk olarak 2021 yılında yayınlanan Ecinni 3: Issız Çığlık adlı korku-gerilim filmiyle başladı.

Dizi sektörüne girdiğinde başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekerken güzelliğiyle de büyüleyen Gökçem Çoban, ünlüler camiasının tanınan yetenekli isimlerindne olan Murat Ünalmış, Melis Sezen ve Edip Tepeli gibi isimlerle de çalışmıştır.