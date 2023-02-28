F. Murray Abraham depremzedeleri unutmadı: Dualarım ve desteğim Türkiye ile

Sinema ve televizyondaki en iyi performansların değerlendirildiği SAG Awards (Screen Actors Guild/Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri 26 Şubat'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Televizyon ödüllerinde "Abbott Elementary" kadrosu En İyi Komedi Dizisi Topluluğu seçilirken "The White Lotus" kadrosu En İyi Televizyon Drama Dizisi Topluluğu ödülünün sahibi oldu.

The White Lotus ekibi adına ödülü kabul eden Suriyeli-Amerikalı aktör Fahrid Murray Abraham, Türkiye ve Suriye'ye dayanışma mesajı gönderdi.

Abraham "Bu şimdiye kadarki en iyi işimdi. Sadece harika oyuncu kadrosu yüzünden değil, aynı zamanda dizinin yaratıcı Mike White sayesinde de... Çok önemli oyuncuları bir araya getirdiler. Mükemmel bir andayız ama Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere dualarımı ve desteğimi gönderiyorum. Ukrayna ve Rusya’ya da barış diliyorum.” ifadelerini kullandı.